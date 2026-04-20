「……ホントに？」美人アイドル、“さすがに友達すぎて可愛い”母を公開！ 「20代すぎるって」
女性アイドルグループ・ラフ×ラフの日比野芽奈さんは4月18日、自身のX（旧Twitter）を更新。「さすがに友達すぎて可愛い」母を公開し、反響を呼んでいます。
【写真】ラフ×ラフ・日比野芽奈の「さすがに友達すぎて可愛い」母
ファンからは「……ホントに？」「左のお写真『私』じゃないの？」「20代すぎるって」「お友達と言われても違和感ない」「姉妹と思われそう」「可愛いのが確定してる後ろ姿」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】ラフ×ラフ・日比野芽奈の「さすがに友達すぎて可愛い」母
「姉妹と思われそう」日比野さんは「私のママ、さすがに友達すぎて可愛い」とつづり、2枚の写真を投稿。母と東京ディズニーシーを訪れたようです。1枚目に母の後ろ姿を載せていますが、シースルーのトップスから肌を見せたコーディネートやヘアスタイルが若々しく、日比野さんと親子とは思えません。
「なぜか合成に見える」10日の投稿でも「※ 25周年も1人です」とつづり、東京ディズニーシーを訪れた時の様子を公開していた日比野さん。また、16日にはその投稿を引用し「※ 1人じゃない」と、美女7人での集合ショットを公開しました。しかし、ファンからは「遠目に見るとなぜか合成に見える」「AIで増やしたのかと」といった声が寄せられています。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)