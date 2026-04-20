芸能事務所・レプロエンタテインメントと音楽事務所・つばさレコーズによる、ワインをテーマにした男性５人組ボーカルグループ「ＳＨｉＺＵＫＵ（しずく）」が２０日、都内でお披露目会を行い、ＴｉｋＴｏｋで先行配信予定の楽曲「秘密のヴィンテージ」を歌唱した。

今後の目標について、ＷＥＢディレクターとしての職歴を持つ松田シャルドネ創太郎（しょうたろう）は「お酒と歌とで唯一無二なのかなと自負をしている。世界に『お酒×歌』というジャンルを定着させて、こんなエンターテインメントがあるんだと強く印象づけたい」と野望を披露した。

甘い歌声とダンスが武器の門脇リースリング卓史は、意識する存在として男性４人組グループ・モナキの名前を挙げ「池袋のイベントでは熱狂がすごかった。僕らもあそこに追いつきたい」。松田は「一番勢いがあるのはＭ！ＬＫさん。ああいった爆発力のある楽曲があるし、僕らも食らいついていきたい」と豪語。会場のざわつきを聞いた真田メルロ煌生（こうき）が「（目標は）ジャクソン５とかにしときます」とフォローして笑わせた。

前職がパーソナルトレーナーの真田は「（人生の）第二章ということで、２８歳になっても夢を追いかけられるんだと実感した。見てくださる方に勇気や元気を与えられる存在になりたい」と意気込み。「年齢が熟成されているので、これからもさらに熟成していきたい。人としての味、色気を出していきたい」と語った。

本プロジェクトは「人生の第二章を切り拓け！」をキャッチコピーに掲げ、昨年１２月から２５歳以上の男性を対象に募集を開始。応募があった約５００人のうち１２人が最終審査に進み、今年度初めて迎える「ワインの日」の４月２０日に合わせて新メンバー５人が決定した。

以下はメンバーの略歴。

◆石田ピノ知之（いしだ・ともゆき） １９９１年３月２９日、神奈川県出身。３５歳。担当品種はピノ・ノワール。メンバーカラーは赤。人生の第一章はワインソムリエ。身長１７４センチ。

◆松田シャルドネ創太郎（まつだ・しょうたろう）１９９７年１２月１７日、東京都出身。２８歳。担当品種はシャルドネ。メンバーカラーは白。人生の第一章はＷＥＢディレクター。身長１７５センチ。

◆真田メルロ煌生（さなだ・こうき）１９９６年９月３日、大阪府出身。２９歳。担当品種はメルロ。メンバーカラーはピンク。人生の第一章はパーソナルトレーナー。身長１８０センチ。

◆門脇リースリング卓史（かどわき・たかし）１９９３年４月２５日、東京都出身。３２歳。担当品種はリースリング。メンバーカラーは水色。人生の第一章はミュージカル俳優。身長１８０センチ。

◆古川カベルネ卓人（ふるかわ・たくと）１９９７年１２月２日、岡山県出身。２８歳。担当品種はカベルネ・ソーヴィニヨン。メンバーカラーは紫。人生の第一章は幼保園保育補助。身長１８３センチ。