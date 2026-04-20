水族館ではしゃぎ回った犬が、イルカショーの最中に力尽きて眠ってしまった--そんな写真がXで466万回以上表示され、「かわいすぎるwww」「遊び疲れた子どもみたい」と話題になっています。投稿したのは、Xアカウント「ポメックスのとろろくん」（@monaka_0507）を運営する飼い主さんです。



【写真】イルカショーの最中で…目を閉じてウトウトするとろろくん

写真に写っているのは、カニンヘンダックスフンドとポメラニアンのミックス犬「とろろ」くん。2歳の男の子で、飼い主さんによると「かなり明るいタイプ」だといいます。



この日、とろろくんが訪れたのは、静岡県沼津市にある「伊豆・三津シーパラダイス」。犬と一緒に楽しめる期間限定イベント「みとしーわんわん水族館」に足を運びました。



「もともと伊豆に行く予定があり、犬が楽しめる場所を探していたところ、この水族館を見つけました。初めて行ったのですが、大変楽しく過ごせました！」



館内に入ると、とろろくんのテンションは最高潮に。初めて見る景色が気になるのか、ずっとキョロキョロしながら展示を見て回ったといいます。ところがイルカショーの観覧中、それまでの興奮が一気に押し寄せたのか、周囲がにぎわう中でぐっすりと眠り込んでしまいました。「もう限界だったみたいです」と飼い主さんは振り返ります。ショーの途中で一度目を覚ましたものの、帰りの車の中では爆睡だったそうです。



普段からとろろくんと一緒に出かけることが多い飼い主さんによると、今回のように遊び疲れて眠ってしまうことはよくあるのだとか。



「遊んだ後に、カフェなど落ち着いた場所に行くと寝てしまうんです（笑）」



飼い主さんは今回の反響について、「みなさんからいろいろなコメントをいただき、楽しく読ませていただきました。一緒にとろろを愛でてくださり、うれしく思っています」と話します。



なお、ラブラドールレトリバーのグッズを扱うショップ「Labrador Retriever PLUS」（@labrador_plus）では、とろろくんとのコラボアイテムを完全受注生産で期間限定販売したこともありました。