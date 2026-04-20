王林、膝丈ワンピから美脚スラリ「真っ直ぐで綺麗な脚」「何頭身？」と反響
【モデルプレス＝2026/04/20】タレントの王林が4月19日、自身のInstagramを更新。膝丈ワンピース姿を公開した。
【写真】27歳元アイドル「美女オーラ全開」美脚スラリのミニワンピ姿
同月18日に開催されたファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した王林は「ありがとうございました！！ぜんぜん雰囲気のちがう2人の王林でしたっ」と記し、2パターンの衣装姿のオフショットを投稿。1つは、イエローのショート丈トップスにデニムのジャケットとパンツを合わせた美しいウエストが際立つスタイル。もう1つは、黒の膝丈ワンピースとレザージャケットで、スラリとした脚が輝くスタイルとなっている。
また「いげっちゃんと撮ったら映画はじまりそうになった」と同イベントで共演した女優の井桁弘恵とのサングラス姿の2ショットも公開。「ウイカさんともプリ撮ったからまたのーせよっ」と女優でタレントのファーストサマーウイカとプリクラを撮ったことも明かしている。
この投稿は「美女オーラ全開」「真っ直ぐで綺麗な脚」「何頭身？」「何着ても似合うのすごい」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】27歳元アイドル「美女オーラ全開」美脚スラリのミニワンピ姿
◆王林、スラリ美脚輝く膝丈ワンピ姿披露
同月18日に開催されたファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した王林は「ありがとうございました！！ぜんぜん雰囲気のちがう2人の王林でしたっ」と記し、2パターンの衣装姿のオフショットを投稿。1つは、イエローのショート丈トップスにデニムのジャケットとパンツを合わせた美しいウエストが際立つスタイル。もう1つは、黒の膝丈ワンピースとレザージャケットで、スラリとした脚が輝くスタイルとなっている。
◆王林の投稿に「真っ直ぐで綺麗な脚」と反響
この投稿は「美女オーラ全開」「真っ直ぐで綺麗な脚」「何頭身？」「何着ても似合うのすごい」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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