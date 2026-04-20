カンテレの舘山聖奈アナウンサー（28）が18日放送の同局「フットマップ」（土曜後6・30）に出演。産休・育休を経て、同番組アシスタントへ復帰したことを報告した。

2024年5月に第1子長女を出産し、先月11日に自身のインスタグラムで「育休から復職しました！」と職場復帰を報告していた舘山アナ。ロケ冒頭で登場すると、「フットボールアワー」後藤輝基は「うわー！舘山やん！おかえり〜」と大喜び。舘山アナが「ほぼ2年ぶりです」と伝えると、「マジで！？」と驚いた。

後藤の相方・岩尾望は「“お母さん”やもんな」としみじみ。「お母さんって感じせえへんな。まだだって2歳とか」と長女の年齢に触れると、後藤は「2歳になったん！」と目を丸くした。

そんな再会の様子に、この日の番組ゲストだった「チュートリアル」徳井義実は「我々わい！」とツッコミ。「帰って来たんや、舘山が」という後藤に、徳井の相方・福田は「こないだ来た時にいはった、歌作る人は？」と質問した。

2人の前回出演時にアシスタントを務めていたのは、シンガー・ソングライターとしても活動している同局・田中友梨奈アナ。産休入りした舘山アナの“後任”という形だったが、舘山アナは「交代ごうたいで担当させていただきます」と、田中アナと交互にアシスタントを務めることを説明した。

しかしまだ調子が出ていない様子の舘山アナに、岩尾は「まだあんま発声できてへんな」と心配顔。「声量に圧倒されてます」との告白に、後藤は「まわりにこんな声がデカい人、おらんもんな普通」と同情した。舘山アナは「赤ちゃんよりデカいです」と笑わせていた。