2026年4月19日、香港メディアの香港01は、中国スナック菓子量販大手の鳴鳴很忙（ミンミンヘンマン）が湖南省長沙市にオープンした世界最大のスナック専門店「零食王国（お菓子王国）」がギネス世界記録に認定されたと報じた。

記事によると、4月17日に長沙市の芙蓉広場で開業した同店は、バスケットボールコート約30面分に相当する1万2000平方メートル超の店舗面積に、世界約70カ国・地域の6500を超えるブランドから集めた3万5000点以上のスナック菓子を取り揃えている。オープンと同時に「世界最大のスナック専門店」としてギネス世界記録の認定を受けたという。 世界最大のお菓子屋



また、店内にはガラスケースで構成された長い「お菓子回廊」が設けられているほか、約20カ国のコーラを集めたコーナーや、世界中の3500種類以上が集結した「即席麺の街」エリアなど、没入型の体験空間が広がっている。

記事によると、開業からわずか2日で想定を大きく上回る来客があり、商品の補充、レジの効率、システム負荷の各方面で支障が出る事態に。快適な利用ができない状況が続いていることから、同店は4月19日に公告を発表し、システムの最適化と運用調整のために20〜22日の3日間販売を一時停止すると明らかにした。 世界最大のお菓子屋



記事は、販売停止期間中も同店自体は引き続き開放されると強調。来場者は店内のテーマ別シーンの見学やインタラクティブな体験、写真撮影をこれまで通り楽しめるとした。（編集・翻訳/川尻）