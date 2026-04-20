こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年4月20日は、高性能チップ搭載により正確なタップと滑らかな書き心地を実現したUGREENの「iPad タッチペン」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

UGREEN iPad ペン タッチペン iPad 10世代/iPad Air M2/iPad Pro M4 2018以降各機種対応 ペンシル 磁気吸着 高感度 Type-C急速充電 LED電量表示 傾き感知 誤作動防止機能 スタイラス タブレット ペン 1,649円 （47%オフ） Amazonで見る PR PR

描画、書き込み、スケッチ、イラストなど様々なシーンで大活躍するUGREENの「iPad タッチペン」が47％オフ

高性能チップ搭載により正確なタップと滑らかな書き心地を実現したUGREENの「iPad タッチペン」が、今なら47％オフの1,649円とお買い得。

線の遅延やズレ・途切れがなく、ペン先感知機能が非常に繊細です。

また、傾き感知機能も備えて、ペン先の傾き角度により線の太さが自動的に調節できます。

斜線や影つけ、軽いスケッチなども可能なので、描画、書き込み、スケッチ、イラストなど様々なシーンで大活躍すること間違いなし。

さらに、パームリジェクション機能を搭載し、手のひらを画面に置いたまま快適に筆記や描画ができるので、ノート感覚で使えます。

USB-C急速充電＆長時間バッテリー

USB-C急速充電ポートを搭載しており、僅か0.5時間でフル充電でき、12時間までの継続使用が可能です。

充電をし忘れていてもすぐに復活するのが便利。

また、LEDでバッテリーのリアルタイム残量が確認でき、重要な作業を始める前に充電を促してくれるのも◎。

磁気吸着設計によりiPadの側面にしっかり装着できるので、持ち運びや保管がしやすく紛失しにくいのもポイントです。

設定不要ですぐに使えるので、「初めてのiPadペン」「ブログ・仕事用のメモ」「軽いイラスト」などにもおすすめですよ。

UGREEN iPad ペン タッチペン iPad 10世代/iPad Air M2/iPad Pro M4 2018以降各機種対応 ペンシル 磁気吸着 高感度 Type-C急速充電 LED電量表示 傾き感知 誤作動防止機能 スタイラス タブレット ペン 1,649円 （47%オフ） Amazonで見る PR PR

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なお、上記の表示価格は2026年4月20日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください

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Source: Amazon.co.jp