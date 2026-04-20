太平洋側で所々雨 北陸は今年一番の暑さ

きょうは、西日本の南にある低気圧の影響で、東海から九州の太平洋側を中心に雨が降る所があるでしょう。一方、関東から北日本では、日差しの届く所が多くなりそうです。

【CGで見る】きょう20日(月)このあとの降水と雲の予想シミュレーション

気温はこの時期としては高い傾向が続き、東日本や西日本で25℃前後になります。特にフェーン現象の影響を受ける北陸は夏日になる所が多く、新潟は26℃で6月下旬並みの暑さになり、金沢も今年初の夏日になりそうです。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ：16℃ 釧路：8℃

青森 ：20℃ 盛岡：21℃

仙台 ：18℃ 新潟：26℃

長野 ：25℃ 金沢：25℃

名古屋：25℃ 東京：24℃

大阪 ：26℃ 岡山：23℃

広島 ：24℃ 松江：27℃

高知 ：23℃ 福岡：22℃

鹿児島：23℃ 那覇：26℃

雨のあとは全国的に黄砂飛来

今夜以降は、日本海から寒冷前線に伴う雨雲が近づきます。あす、通勤・通学の時間帯は北日本と関東から近畿にかけて雨が降るでしょう。日中は急速に天気が回復しますが、列島には大陸から黄砂が飛来します。

あす午後は、全国的に濃い黄砂が予想されています。洗濯物や農作物に汚れが目立つような黄砂になります。呼吸器系の疾患がある方も注意が必要です。



今週も天気が周期的に変わり、水曜日の午後から西日本で雨が降り、木曜日は全国的に雨となるでしょう。週後半は気温が落ち着き、この時期らしい春の陽気に戻りそうです。