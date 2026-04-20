【関西限定】“駄菓子屋さんのきなこ棒”風味『きのこの山』登場…発売50周年記念、無料配布イベントも/ 明治

明治は4月28日、「きのこの山」シリーズから、特別フレーバー「駄菓子屋さんのきなこ棒風味」を関西限定で発売する。

1975年発売の「きのこの山」は、大阪工場で開発された“大阪生まれ”。2025年9月に発売50周年を迎えた記念企画のひとつとして、新商品を関西限定で展開する。

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〈“懐かしさ”を感じられる限定商品〉

◆関西限定「きのこの山 駄菓子屋さんのきなこ棒風味」オープン価格

きなこ棒風味のチョコレートとサクサクのクラッカーを組み合わせ、駄菓子屋さんのきなこ棒のような懐かしさを感じられる商品に仕上げた。香ばしくて素朴で、やさしい甘さが味わえるという。内容量は64gでオープン価格。

パッケージの表面は昭和レトロなデザインを採用した。関西ゆかりのモチーフをあしらって賑やかな街並みを演出し、懐かしく温かみのあるデザインにした。裏面には「関西あるある」を掲載して、会話が弾む仕掛けを施した。

〈50周年記念イベントを展開、商品配布も〉

「きのこの山」50周年記念として、3月18日から、西日本旅客鉄道、JR西日本コミュニケーションズと連携したコラボイベントを開始した。

2026年5月27日まで、JR西日本グループが運営するメタバース空間「バーチャル大阪駅 4.u(フォーユー)」で、「きのこの山」を手に持てるギミックやコラボポスターを展開する。Vライバーが未来の「きのこの山」を語る動画企画も実施した。

4月29日には、大阪駅アトリウム広場でリアルイベントを開催する。当日、SNS投稿などの条件を満たした人を対象に、先着順で「きのこの山 駄菓子屋さんのきなこ棒風味」1個を配布する。配布時間は限られており、各回数量限定で配布する予定だ。

■イベント概要

開催日時: 2026年4月29日(水)10:00〜18:00

開催場所: 大阪駅アトリウム広場

実施概要:当日、モニターで放映されている映像を撮影し、SNS(X･Instagram･Facebook･TikTok･weiboのいずれか)に投稿すると、配布条件を達成。条件を達成した人を対象に、「きのこの山 駄菓子屋さんのきなこ棒風味」1個を配布する。

※配布は1人1個まで。配布数には限りがある。

※配布は、10時/11時/12時/13時/14時/15時/16時/17時に行い、各回先着･数量限定で配布を予定している。

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さらに4月28日･29日には、心斎橋PARCO内の「TANK酒場/喫茶」で、サンプリングイベントを実施する。来場者を対象に1会計につき「きのこの山 駄菓子屋さんのきなこ棒風味」1個を配布する。なくなり次第、配布終了となる。

また29日には、昭和満100年の節目となる「昭和の日」に合わせて、昭和レトロをテーマにしたDJイベントを開催する。

■サンプリングイベント

開催日時: 2026年4月28日(火)・29日(水) 11:00〜23:00

開催場所: 心斎橋PARCO 地下2階「TANK酒場/喫茶」

来場者1会計につき、「きのこの山 駄菓子屋さんのきなこ棒風味」1個を配布する。

※なくなり次第終了。

■DJイベント「ネオンアワー昭和の日スペシャル」(入場無料)

開催日時: 2026年4月29日(水)18:00〜22:00

開催場所: 心斎橋PARCO 地下2階「TANK酒場/喫茶」