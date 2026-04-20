Sir Vanity Fan Meeting 2026、7月25日(土)代官山UNITにて開催決定！

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声優の梅原裕一郎と中島ヨシキ、作曲家・桑原聖、クリエイティブディレクター・渡辺大聖によるバンドプロジェクトSir VanityのFan Meeting 2026が7月25日(土)、代官山UNITにて開催決定した。

Sir Vanityは2019年に結成され、2020年より本格的に活動をスタート。昨年12月には約3年半ぶりのフルアルバムをリリースし、今年3月には初の対バンを行うなど、年々精力的に活動している。さらに8月からは、こちらも初となるツアーが全国3都市で開催決定している。

今回発表されたFan Meetingは昨年に続き2度目の開催で、前回はライブパートのほか、ライブ中のMCとは趣の異なるトークパートがあるなど、文字通りファンが普段のライブとは異なる距離感で楽しめるイベントとなった。今回はどんな内容になるのか、ぜひ現地でチェックしたい。

チケットは先行抽選販売の申込受付がスタートしており、締切は5月10日(日)までとなる。どうぞお見逃しなく。

●ライブ情報

Sir Vanity Fan Meeting 2026

2026年7月25日(土)

＜昼の部＞開場14:30 / 開演15:00 ※16:30頃終演予定

＜夜の部＞開場18:00 / 開演18:30 ※20:00頃終演予定

会場：代官山UNIT（東京都渋谷区恵比寿西1-34-17 ザ・ハウスビル）

チケット価格：スタンティング 8,500円（税込） ※別途ドリンク代（600円、現金のみ）がかかります

来場者特典：ラバーバンド ※昼の部、夜の部でそれぞれ異なるカラーを予定

先行抽選販売

https://ticket.ponycanyon.co.jp/pc/364

申込受付期間 2026/04/16(木) 20:00〜 2026/05/10(日) 23:59

抽選結果発表 2026/05/13(水) 19:00以降

支払手続期間 2026/05/13(水) 19:00 〜 2026/05/17(日)23:59

※申込方法、料金の支払方法・手数料、発券方法など詳細は受付URLよりご確認ください。パソコン・フィーチャーフォンからのお申し込みはできません。

※申込多数の場合は抽選となります。

※未就学児童入場不可

チケット販売に関するお問合せ

チケットQ&A／お問い合わせ

https://canime.jp/help/ticket/

※公演内容や当選者情報に関するお問い合わせにはお答えいたしかねます。

イベントに関するお問い合わせ

カスタマーセンター

https://www.ponycanyon.co.jp/support/inquiry

営業時間：平日10:00〜13:00/14:00〜17:00（土日祝・会社の指定日除く）

※問い合わせフォームの受付は24時間可能ですが、ご返信につきましては営業時間内となります。

※お問い合わせの際は、イベント名もご記載いただけますようお願いいたします。

※イベント前日・当日のお問い合わせにはお答えはいたしかねる場合がございます。

※公演内容に関するお問い合わせは、お断りさせていただきます。

※上記お問い合わせ窓口以外、特に会場への直接のお問い合わせはご遠慮ください。

Sir Vanity Live Tour 2026（仮）

2026年08月30日(日) CLUB CITTA’

2026年10月25日(日) なんばHatch

2026年12月06日(日） KT Zepp Yokohama

関連リンク

Sir Vanityオフィシャルサイト

https://sir-vanity.com/