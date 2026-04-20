杏が40歳 サプライズお祝いに「本当にありがたい気持ち、感無量」
女優の杏が20日にInstagramを更新し40歳の誕生日を迎えたことを報告。近影や特製ケーキを披露した。
【写真】“奇跡の世代”今年40歳の女優陣が強すぎた！ 歴代朝ドラヒロインはそろって不惑突入
杏が「4月14日、誕生日でした!!」と投稿したのは自身のオフショット。写真には、40の数字や家族のイラストがあしらわれた特製ケーキを前に、弾ける笑顔を見せる杏の姿が収められている。
投稿の中で杏は「40という節目の年…友人たちがサプライズで？！盛大にお祝いしてくれました！！」と報告。続けて「自分が子供のために飾り付けやデコケーキを用意したことはあったけれど、まさか自分のためにこんな大きなケーキを用意してもらえるなんて…！！」とつづり「友人たち総出で大好物もいっぱい作ってくれて、本当にありがたい気持ち、感無量」と感謝。そして「さらなる彩り溢れた楽しい40代を謳歌したいと思います！！」と意気込んだ。
ファンからは多数の祝福メッセージに加えて「オシャレでとっても素敵なケーキですね」「ケーキのプレートかわいい」「立派な素敵なケーキ嬉しいですね」といった声も集まっている。
■杏（あん）
1986年4月14日生まれ。東京都出身。10代の頃からモデルとして活動し、2007年に放送されたドラマ『天国と地獄』（テレビ朝日系）で女優デビュー。以降、数々の映画、テレビドラマに出演。2013年には連続テレビ小説『ごちそうさん』（NHK総合）で主人公を演じ、2015年には『デート〜恋とはどんなものかしら〜』（フジテレビ系）で月9ドラマ初主演を果たした。2022年8月、家族でフランスへ移住することを公表。現在、主演ドラマ『BLOOD ＆ SWEAT』（WOWOW）が放送中。
引用：「杏」Instagram（@annewatanabe_official）
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杏が「4月14日、誕生日でした!!」と投稿したのは自身のオフショット。写真には、40の数字や家族のイラストがあしらわれた特製ケーキを前に、弾ける笑顔を見せる杏の姿が収められている。
投稿の中で杏は「40という節目の年…友人たちがサプライズで？！盛大にお祝いしてくれました！！」と報告。続けて「自分が子供のために飾り付けやデコケーキを用意したことはあったけれど、まさか自分のためにこんな大きなケーキを用意してもらえるなんて…！！」とつづり「友人たち総出で大好物もいっぱい作ってくれて、本当にありがたい気持ち、感無量」と感謝。そして「さらなる彩り溢れた楽しい40代を謳歌したいと思います！！」と意気込んだ。
■杏（あん）
1986年4月14日生まれ。東京都出身。10代の頃からモデルとして活動し、2007年に放送されたドラマ『天国と地獄』（テレビ朝日系）で女優デビュー。以降、数々の映画、テレビドラマに出演。2013年には連続テレビ小説『ごちそうさん』（NHK総合）で主人公を演じ、2015年には『デート〜恋とはどんなものかしら〜』（フジテレビ系）で月9ドラマ初主演を果たした。2022年8月、家族でフランスへ移住することを公表。現在、主演ドラマ『BLOOD ＆ SWEAT』（WOWOW）が放送中。
引用：「杏」Instagram（@annewatanabe_official）