【「カミとミコ」】 4月23日 発売予定 価格： 3,500円（いますぐプレイ版） 6,930円（パッケージ版 特装版）

「カミとミコ」

SCRAPと集英社ゲームズの共同製作による世界創造謎解きアドベンチャーゲーム「カミとミコ」が、4月23日に発売される予定だ。販売形式と価格はデジタル版にあたる「いますぐプレイ版）」が3,500円で、「パッケージ版（特装版）」が6,930円。

本作はPCとスマートフォンで遊べるブラウザゲーム。豪華クリエイター陣が揃っており、シナリオとキャラクターデザインは「かぐや様は告らせたい～天才たちの恋愛頭脳戦～」や「【推しの子】（原作）」で知られる漫画家・赤坂アカ氏が担当。謎解き要素は“リアル脱出ゲーム”でお馴染みのSCRAP代表・加藤隆生氏が手掛けている。

ゲーム内容としては、プレーヤーが“カミ”となり、転生を繰り返す少女・ミコと共に人類の歴史を発展させていくというもので、骨のある謎解きと予想がつかないストーリー展開が特徴となっている。

今回はそんな本作をエンディングまで先行プレイしたので、ゲームとしての魅力を極力ネタバレなしで伝えていきたい。

謎解きで人類を滅亡から救う？ 壮大な設定の謎解きアドベンチャー

【「カミとミコ」2ndPV】

本作の物語は、紀元前104万年の太古から始まる。とある集落の巫女が“禁術”を使って主人公を呼び出したらしく、人々を滅亡の危機から救ってほしいと頼まれるのだった。

集落の巫女との出会い

主人公はどうやら人間を超越した存在らしく、ミコと名乗るその女性と同じ言葉で通じ合うこともできない。そこで意思疎通を図るため、「カミノイシ」という石を使うことに。主人公はこの石によって人類を救うための知恵をミコに授け、彼女がそれを実行に移していく。

とあるきっかけから、主人公のことを「カミ様」と呼び始めるミコ。そして2人は原始時代から古代、中世というようにどんどん時代を下りながら、人類発展への果てしない道しるべを作っていくのだった。

ミコは生まれ変わりによって何百年、何千年もの時間を隔てながら歴史を旅する

巫女や村長、国王など、時代によってミコの社会的な立場も変わる

ゲームの進行としては、まず人類を救うための「ミッション」が提示され、ミコと一緒にそれを解決するための方法を探していくという流れだ。といってもプレーヤーが干渉できる部分は、きわめて限られている。基本的にはカミノイシでミコに指示を出すことでしか、世界に干渉できない。ポイント・アンド・クリックアドベンチャーのようなゲームプレイになっており、基本的にPCであればマウスカーソルでクリック、スマートフォンはタップする形でゲームが進行する。

次から次へとさまざまなミッションが登場

一見すると2DのRPG風だが、吹き出しが表示されている人々をクリックすることで話を聞きつつ石を集める

たとえば第1章では、集落の人々を厳しい寒さと凶暴なイノシシから救うというミッションに挑む。プレーヤーはまず吹き出しが表示されている人々をクリックして話を聞きつつ、さまざまな概念の石を収集する。この石が選択肢のような形になっており、これらを適切に組み合わせることで、ミコに対して自分の考えていることを伝えていく。「話」と「聞く」の組み合わせなら「話を聞く」、「枝」と「集める」と「攻撃」の組み合わせなら「枝を集めて攻撃する」……といった具合だ。

すなわちミコにどんな行動をとらせればミッションを解決できるのか推理しながら、そのために必要な石を集めていくというのが基本的な流れとなっている。

最終的に集まった複数の石を組み合わせてミコに“啓示”することで、ミコに意思が伝わる

基本的にはこのサイクルでゲームが進行。シンプルな操作だ

また主人公は天候を自在に操る力も持っており、雨や風、雷を生じさせることが可能。これを使って地形に変化を起こしたり、新たな概念の石を手に入れたりすることも、ミッションの解決には必要となってくる。

雨で地盤を崩すなど、人を超越した力を発動できる

雷を落とし、火をつけることで寒さとイノシシの被害を両方解決

ストーリーと謎解きがリンク！ “カミ視点”を体験できる斬新なシステム

実際に本作をプレイして驚かされたのは、謎解きの斬新さだった。通常の謎解きゲームのように、謎を解決すること自体が目的となっているわけではなく、それがストーリーの展開と密接に結びついているのだ。

たとえば第2章では、「凶暴なイノシシから集落の人々を救う」といったミッションが登場。ここでカミ＝プレーヤーが授けるのは、「尖った石を木の枝につけて武器にする」という知恵だ。さらにその直後、人々が食料不足の危機に陥った際には「動物の肉を焼く」という知恵を授けることになる。こうして人類は“狩猟”という文化を手に入れるのだった。

尖った石と枝で作られる武器

焼いた肉を初めて食べ、感激するミコ

カミが与える知恵で発展していく人類

この章以降も、ストーリーが進むにつれて人類の文明は飛躍的に発展していく。つまり言い換えればカミ＝プレーヤーは、まさに“神視点”で人類の歩みに寄り添い、その発展を促していくことになる。ここまで壮大なスケールの物語が展開される謎解きゲームは、珍しいのではないだろうか。

「次の時代ではどんな文明に到達するのか」と興味をそそられる

人々を困難や苦しみから解放するため、カミとミコが協力

とはいえ、それは必ずしもミッションの解決に高度な知識が必要となることを意味しない。誰でも知っているレベルの知識で、問題なく謎解きを楽しめるはずだ。知識の有無よりも、“ひらめき”の力が求められることが多いので、頭を柔軟に使った謎解きが好きな人には積極的にオススメできる。

読む者をのめり込ませるシナリオとキャラクター！ ゼロ年代美少女ゲームの手触りも

さらに本作のもっとも大きな醍醐味となっているのが、赤坂アカ氏ならではの魅力的なキャラクター造形と巧みなストーリーテリングだ。

物語上のヒロインとなるミコは、食いしん坊でちょっと意地汚いところがありつつ、人々を幸せにするために努力する献身的な性格。筆者の所感だが、カミに対してやたらと距離感が近くコミカルなセリフを畳み掛けてくるところは「かぐや様は告らせたい」の藤原千花に近いところがあるかもしれない。他方で「【推しの子】」の有馬かなを連想させるようなピュアで乙女な一面も併せ持っている不思議なキャラクターで、その内面を知れば知るほど虜になってしまう。

おいしいものに目がないミコ

何度も生まれ変わり、主人公と運命を共にしていく

そしてシナリオに関しては、プレーヤーの意表を突くような展開が見どころ。そもそも本作は文明の進歩をカミの視点で追っていくストーリーだが、そこで描かれるのは人類の明るい未来というわけではない。むしろ人類の愚かさ、醜さを浮き彫りにするような展開が待ち受けている。人々を守るための力を求めた結果、より多くの人を傷つけるモノが発明されてしまう……という皮肉は、まさにその象徴だろう。

混沌とした歴史の流れのなかでは、ミコ自身も無事ではいられない。人々を幸福にするために奔走していた彼女の身に、思いがけない悲劇が降りかかる展開もあり、絶大な力を持っているはずのカミ＝プレーヤーはどうしようもない無力感を味わうことになる。

さまざまな時代で、ミコの身に何が起きるのか……

とくに中盤以降のストーリー展開はまさに怒涛。エンディングを見た後には、骨太なノベルゲームをやり終えたような読後感を得られた。また90年代後半から2000年代にかけて一世を風靡した、いわゆる“泣きゲー”的な美少女ゲームの雰囲気もあり、どこか懐かしさを感じられた。

そうした部分も含めると、本作は謎解きファンだけでなく、より幅広い層に届くポテンシャルのあるゲームだと思われる。

SCRAP製の凝った謎解きと魅力的なキャラクター、骨太なストーリーを楽しめる「カミとミコ」。想定のプレイ時間は4時間から5時間ほどで、選択によって結末が変化するマルチエンディングが採用されている。かなり独創的でチャレンジングなゲームとなっているので、ピンとくる部分があった人はぜひ一度触ってみてほしい。

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