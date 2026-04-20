マツダの“新世代”「“ちいさな”スポーツカー」！

発表から時間が経った現在も、そのデザインやコンセプトに対する反響は途切れることなく広がっています。

アイコニックSPが初めて公開されたのは、2023年10月の「ジャパンモビリティショー2023」でした。

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マツダの企業理念である「前向きに今日を生きる人の輪を広げる」を体現するモデルとして開発され、単なる移動手段ではなく愛着を持って接することのできる存在を目指したとされています。

ボディサイズは全長4180mm×全幅1850mm×全高1150mm、ホイールベース2590mmで、「ロードスター（ND型）」より一回り大きいものの、全高は現行スポーツカーの中でも低く、コンパクトなパッケージングとなっています。

エクステリアは低く抑えられたボンネットフードや開閉式ヘッドライトが特徴で、ボディカラーにはコンセプトカラーの「ヴィオラ・レッド」を採用しています。

インテリアは外装色と対比させた「インディゴ・ブルー」を基調とし、シートには広島の名産であるデニム由来の藍染めコットン糸を使った3Dニットを採用。

白いパーツには牡蠣殻を再利用したバイオ素材を用いるなど、地域性と環境配慮を組み合わせた素材選びも行われています。

パワートレインには「2ローター・ロータリーEVシステム」を採用し、エンジンは発電専用として機能します。

駆動はモーターによるもので、システム最高出力は370PSを発揮。軽量なロータリーエンジンを車体中央寄りに配置することで、前後50：50の重量配分を実現するとしています。

2024年の東京オートサロンでは、マツダの毛籠勝弘社長が「ポルシェ911相当のパフォーマンスを秘めている」と述べたことも話題になりました。

装備面では、大容量バッテリーにより屋外レジャーや災害時の電力供給が可能で、ロータリーエンジンは水素など多様な燃料に対応できるマルチ燃料型を採用しています。

走行性能の基盤となるのは、低重心化とヨー慣性モーメントの低減で、バッテリーやモーター、ロータリーエンジンを車体中央の低い位置に集約することで、マツダが掲げる「人馬一体」の走りを目指しています。

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アイコニックSPについては、公開から時間が経った現在もユーザーからさまざまな声が寄せられています。

デザイン面では「このスタイリングは今見ても新しい」「美しい」「ヴィオラ・レッドが映える」といった評価が多く、市販化に関しても「ぜひ市販してほしい」「このままの形で出たら即予約したい」といった期待の声が続いています。

2026年現在、量産化に関する公式発表は確認されていませんが、デザイン思想や「ロータリー×電動化」という方向性は、今後のマツダブランドを象徴する存在として注目されています。

次世代ロータリースポーツがどのような形で実現するのか、引き続き関心が集まっています。