台湾発祥のグローバルティーカフェ「ゴンチャ（Gong cha）」が展開する「GO！GO！MANGO！」の第2弾として「リッチ マンゴープリン」が登場。

マンゴーの味わいを濃厚リッチに楽しめる、デザートのような一杯が用意されます☆

ゴンチャ「GO！GO！MANGO！」第2弾「リッチ マンゴープリン」

発売日：2026年4月27日(月)

追加トッピング：2つまで可能

販売店舗：国内ゴンチャ全店 ※一部商品を販売していない店舗があります

「GO！GO！MANGO！」をテーマにマンゴーを味わいつくすアジアンデザートティーを連続して販売している「ゴンチャ」

第2弾は「リッチ マンゴープリン」として、その魅力をさらに広げ、マンゴーの味わいを濃厚リッチに楽しめる、デザートのような一杯が用意されます。

「リッチ マンゴープリン」は、ゴンチャオリジナルのマンゴープリンを主役に、濃厚なマンゴーソースを重ねた一杯。

ほどけるようになめらかな口あたりと、マンゴーの甘みが重なり、まるでマンゴースイーツのような味わいが広がります。

濃厚な甘みと芳醇な香りが特長の最高級品種「アルフォンソマンゴー」をはじめ2種のマンゴーを使用したマンゴープリンと、フルーティーで花のような香りの阿里山ウーロンティーが調和したメニューです。

濃厚なマンゴーの味わいに寄り添いながら、すっきりとした余韻で最後まで心地よく楽しめます。

さらに第2弾では、昨年も好評だったマンゴー×ココナッツの組み合わせを楽しめるココナッツミルクティーがラインナップに登場。

ココナッツのまろやかなコクと豊かな香りが加わり、クリーミーでアジアンテイストな味わいが際立ちます☆

リッチ マンゴープリン ミルクティー

価格：670円(税込)

サイズ：ICED／M

「リッチ マンゴープリン ミルクティー」は、濃厚なマンゴープリンに芳醇なマンゴーソースを重ねた、マンゴーのおいしさを味わいつくす一杯。

2種のマンゴーを使用したオリジナルのマンゴープリンにフルーティーな阿里山ウーロンティーが寄り添い、濃厚ながらも最後まで心地よく楽しめます。

リッチ マンゴープリン ココナッツミルクティー

価格：720円(税込)

サイズ：ICED／M

阿里山ウーロンティーに、マンゴープリンとマンゴーソース、そしてそこにココナッツシロップを合わせた「リッチ マンゴープリン ココナッツミルクティー」

ココナッツのまろやかなコクと豊かな香りが重なることで、クリーミーなアジアンテイストが際立つドリンクに仕上げられています。

リッチ マンゴープリン ジェラッティー

価格：700円(税込)

サイズ：FROZEN／M

マンゴーのおいしさを詰め込んだ、ひんやりなめらかなフローズンティー。

ドリンクに合わせたゴンチャオリジナルのマンゴープリンのなめらかさと、シャリっとしたジェラッティーの食感が重なり、ひと口ごとに異なる楽しさが広がります。

リッチ マンゴープリン

価格：100円(税込)

口の中でとろりとほどけ、フルーティーな香りが広がる「リッチ マンゴープリン」

濃厚な甘みと芳醇な香りが特徴の最高級品種アルフォンソマンゴーをはじめ、２種のマンゴーを使用したゴンチャオリジナルのマンゴープリンです。

※生のマンゴーを原料に使用しているためマンゴーの皮や繊維が残る場合がありますが、賞味しても健康に影響はありません

こだわりポイント1）マンゴーの王様でつくった「リッチ マンゴープリン」

濃厚な甘みと芳醇な香りが特徴の最高級品種「アルフォンソマンゴー」をはじめ、２種のマンゴーを使ったゴンチャオリジナルマンゴープリン。

口の中でとろりとほどけ、フルーティーな香りが広がります。

こだわりポイント2）マンゴーのおいしさ引き立つ「阿里山ウーロンティー」

ベースとなるのは、フルーティーで花のような香りの阿里山ウーロンティー。

すっきりとした風味で、マンゴーの濃厚な味わいを豊かに引き出します。

こだわりポイント3）アジアンスイーツの大定番「ココナッツソース」

ココナッツの甘い香りと豊かな風味を凝縮させたソース。

「リッチ マンゴープリン ココナッツミルクティー」にまろやかなコクをプラスし、アジアンテイストをより際立たせます。

マンゴーをさらに楽しむ「よくばりマンゴーカスタム」

マンゴープリンを主役にした第2弾では、“濃厚リッチ”な味わいをより贅沢に楽しめるカスタマイズをご提案。

いつものお気に入りのドリンクに追加したり、期間限定を贅沢に楽しんだり、マンゴーの濃厚な甘みを、自分好みに組み合わせて楽しめるのもゴンチャならではです。

その日の気分に合わせて、「よくばりマンゴーカスタム」が楽しめます。

ジューシーマンゴーティー

価格：ICED／L 480円(税込)＋トッピング 290円(税込)

カスタム内容：阿里山ウーロンティー＋リッチ マンゴープリン×2＋アロエ

とろ〜り、シャキシャキ、食感が楽しい一杯が味わえる「ジューシーマンゴーティー」

すっきりフルーティーな阿里山ウーロンに、なめらかで濃厚なマンゴープリンと、みずみずしいアロエがトッピングされています。

マンゴーマンゴー トロピカルティー

価格：ICED／M 570円(税込)＋トッピング 100円(税込)

カスタム内容：マンゴー阿里山 ティーエード＋リッチ マンゴープリン

香り高い芳醇なマンゴー阿里山 ティーエードと、濃厚なマンゴープリンを組み合わせた「マンゴーマンゴー トロピカルティー」

柔らかでとろけるようなマンゴーの味わいが口いっぱいに広がり、贅沢な気分にさせてくれます。

ゴンチャならではのマンゴーのおいしいひとときを気分に合わせて楽しめる期間限定メニュー。

ゴンチャの「GO！GO！MANGO！」第2弾「リッチ マンゴープリン」は、2026年4月27日より販売開始です☆

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