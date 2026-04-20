結婚を考えている彼氏が足場工事の仕事をしています。「一人親方だから年収1000万円を超えている」と言っているのですが現実的にあり得ますか？

足場工事の年収は平均で見るとどのくらいか

厚生労働省の職業情報提供サイト「job tag」では、とび職の全国平均の賃金は年収506万円とされています。足場工事はこの「とび」の代表的な仕事の一つで、経験を積み、資格を取りながら一人前になっていく職種です。

今回の彼氏の年収1000万円は、平均年収506万円と比べるとかなり高い水準だと分かります。そのため、「一人親方なら誰でも1000万円を超える」と考えるのは現実的ではありません。まずは、業界全体では高収入側に入る金額だと理解しておく必要があります。



一人親方の「年収1000万円」は売り上げなのか手取りなのか

ここで注意したいのが、一人親方の「年収」という言葉です。会社員の年収は、一般に会社から支払われる総額を指します。一方、一人親方は個人事業主なので、仕事で受け取った金額がそのまま手元に残るわけではありません。

国税庁によると、事業の所得は売り上げから必要経費を差し引いて計算します。足場工事では、工具代、車両費、ガソリン代、保険料、通信費などの支出が発生しやすく、見た目の売り上げと実際の所得に大きな差が出ることがあります。

つまり、年収1000万円を超えているといっても、それが売り上げの話なのか、経費を引く前の金額なのか、税金などを差し引いた後の手取りなのかによって、実際の収入の見え方は大きく変わります。結婚を考えるなら、生活費や将来設計に関わるため、この違いを曖昧にしないことが重要です。



年収1000万円が現実的になるのはどのようなケースか

一人親方で年収1000万円が現実的になるのは、仕事量が安定していて、単価のよい現場を継続して受けられる場合です。都市部で需要が多い、元請けとの関係が強い、経験年数が長い、資格や技術があり段取りまで任される、といった条件が重なると高収入に近づきます。

前述の「job tag」でも、とび職は経験を重ね、技能士などの資格取得によって一人前の技術者として評価される仕事とされています。

一方、天候や現場状況で仕事量が変わりやすく、けがによる休業リスクもあるため、毎年安定して高収入を維持するのは簡単ではありません。一人親方は会社員のような福利厚生が自動的に整う立場でないため、収入額だけでなく、安定性まで見ることが大切です。



結婚前は、収入の額そのものよりも内訳や実態を確認しよう

足場工事の一人親方が年収1000万円を超えることは、条件次第で十分あり得ます。ただし、それは平均的な話ではなく、高い技術や安定した仕事量、人脈などがそろった場合に見えてくる水準です。さらに、一人親方の収入は売り上げと手取りが混同されやすいため、言葉だけで判断するのは危険です。

結婚を見据えるなら、単年の金額ではなく、数年分の確定申告書や課税証明書などで実際の所得と安定性を確認する視点が欠かせません。収入額の見た目に左右されず、収入の中身を冷静に確認できれば、将来のお金の不安を減らし、着実に結婚の準備を進められるでしょう。



出典

厚生労働省 職業情報提供サイト job tag とび

国税庁 No.2210 必要経費の知識

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー