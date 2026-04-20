今回は、夫に作り置きを全部食べられた妻が家出した話を紹介します。

「コーヒーを淹れてやるからいいだろ？」って言われても…

「私が料理をいくら作っても、夫が完食してしまうのが悩みです。いわゆる食い尽くし系だと思うのですが、そのせいでストレスが溜まり、限界寸前です。

そんなある日、まだ赤ちゃんの娘が早朝から機嫌が悪く、なだめるのに大変でしたが、お昼過ぎに娘が寝てほっとしました。そして朝から何も食べていなかった私は、大量に作り置きしていたおかずを食べようと冷蔵庫を開けたのですが、からっぽなんです。

どうやら夫が全部食べてしまったようですが、夫は『たいした量じゃなかったよ』と開き直ってきた上に、『コーヒーを淹れてやるからいいだろ？』と言ってきたんです。

怒りが爆発した私は家を出て、娘と実家に行きました。『24時間育児と家事をしてるのに……』とモヤモヤが止まりませんでした」（体験者：20代女性・主婦／回答時期：2025年10月）

▽ この女性はまだ授乳中とのことですが、栄養が足りないせいで母乳が出なくなってしまったそう。本当に気の毒です……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。