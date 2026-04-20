黒木華×野呂佳代共演！政界を追われた秘書とスナックママが都知事選に挑む『銀河の一票』今夜スタート
黒木華が主演するドラマ『銀河の一票』（カンテレ・フジテレビ系／毎週月曜22時）の第1話が20日の今夜放送される。
【写真】野呂佳代がスナックのママ・あかりを演じる
本作は、政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉（黒木）が、偶然出会った政治素人のスナックママ・月岡あかり（野呂佳代）を東京都知事にすべく選挙に挑む、新たな“選挙エンターテインメント”。若くして政治の世界で生きてきた女性と、市井に生きる女性がタッグを組み、都知事を目指して奮闘する50日間の物語を描く。
■第1話あらすじ
星野茉莉は、与党・民政党の幹事長をつとめる父・鷹臣（坂東彌十郎）の秘書。周囲から父の後継者と目され、当たり前のように政治家を志すようになった茉莉は、永田町の党本部で秘書業務に追われる忙しい日々を送っていた。
そんなある日、父宛てに差出人不明の封書が届く。中には、とある医大の学部長の転落死を報じる新聞記事の切り抜きと、生々しい手書きの文字で「あなたが殺した」と書かれた手紙が入っていた。
胸騒ぎを覚えた茉莉は、父の過去の行動を密かに調査し、ある事実を突き止める。しかし、とあることをきっかけにその行動が父へと伝わり、即刻秘書をクビになり、さらには家も出ていくことになる。
何もかもを失った茉莉は、小さなスナックをひとりで切り盛りする月岡あかりと出会う。そんなとき、現職都知事がスキャンダルで辞任、急きょ都知事選が行われることになる…。
ドラマ『銀河の一票』は、カンテレ・フジテレビ系にて毎週月曜22時放送。
【写真】野呂佳代がスナックのママ・あかりを演じる
本作は、政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉（黒木）が、偶然出会った政治素人のスナックママ・月岡あかり（野呂佳代）を東京都知事にすべく選挙に挑む、新たな“選挙エンターテインメント”。若くして政治の世界で生きてきた女性と、市井に生きる女性がタッグを組み、都知事を目指して奮闘する50日間の物語を描く。
星野茉莉は、与党・民政党の幹事長をつとめる父・鷹臣（坂東彌十郎）の秘書。周囲から父の後継者と目され、当たり前のように政治家を志すようになった茉莉は、永田町の党本部で秘書業務に追われる忙しい日々を送っていた。
そんなある日、父宛てに差出人不明の封書が届く。中には、とある医大の学部長の転落死を報じる新聞記事の切り抜きと、生々しい手書きの文字で「あなたが殺した」と書かれた手紙が入っていた。
胸騒ぎを覚えた茉莉は、父の過去の行動を密かに調査し、ある事実を突き止める。しかし、とあることをきっかけにその行動が父へと伝わり、即刻秘書をクビになり、さらには家も出ていくことになる。
何もかもを失った茉莉は、小さなスナックをひとりで切り盛りする月岡あかりと出会う。そんなとき、現職都知事がスキャンダルで辞任、急きょ都知事選が行われることになる…。
ドラマ『銀河の一票』は、カンテレ・フジテレビ系にて毎週月曜22時放送。