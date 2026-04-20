『豊臣兄弟！』“小一郎”仲野太賀「ここは地獄…」返り血浴び涙 ネット衝撃「メンタルケアが必要」「トラウマ回」
仲野太賀が主演する大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合ほか）第15回「姉川大合戦」が19日に放送され、血に染まった戦場で涙をこぼす小一郎（仲野太賀）の姿が描かれると、ネット上には「小一郎の心が心配」「メンタルケアが必要そう」「なかなかのトラウマ回」といった声が寄せられた。
【写真】信長（小栗旬）に家康（松下洸平）が“土下座謝罪” 『豊臣兄弟！』第15回「姉川大合戦」より
信長（小栗旬）は朝倉・浅井に反撃するため、義昭（尾上右近）や家康（松下洸平）に援軍を要請。しかし内心で信長失脚を願う彼らの動きは鈍い。一方、小一郎と兄・藤吉郎（池松壮亮）は、市（宮崎あおい）を逃がすために時を稼ごうとするが、市の思いは信長を裏切った長政（中島歩）とともにあり、策は実を結ばない。
そんな中、信長は北近江へ進軍を開始。姉川を挟んで朝倉・浅井軍と対峙する。そしてついに両軍は対決の時を迎える…。
織田軍と朝倉・浅井軍は血で血を洗う壮絶な戦いを展開。朝倉・浅井軍が有利な戦況だったが、信長の策を実行した家康の“奇襲”により形成は逆転。長政たちが撤退すると、織田軍は勝ち鬨（かちどき）を上げる。
織田家の重臣たちが勝利の雄叫びを上げる中、敵の返り血で顔を真っ赤にした小一郎は、血走った目で刀を握りしめながら呆然。そんな弟の様子を心配し藤吉郎が寄り添う。
その後、小一郎と藤吉郎は合戦が終わったばかりの野原に降り立つ。大量の死体が転がる大地を見つめながら、藤吉郎は「本当に…わしらは勝ったんかのう…」とポツリ。隣にいた小一郎は「分からん…」とつぶやきつつ「分からんけど…ここは地獄じゃ…」と膝から崩れ落ち涙をこぼすのだった。
返り血で染まった小一郎の顔が映し出されて第15回が幕を下ろすと、ネット上には「小一郎の心が心配」「メンタルケアが必要そうだなぁ」「なかなかのトラウマ回」「エグい終わり方」「やはり戦は地獄だな。虚しいし、酷い」などの反響が寄せられていた。
※宮崎あおいの「崎」の字は正しくは「たつさき」
【写真】信長（小栗旬）に家康（松下洸平）が“土下座謝罪” 『豊臣兄弟！』第15回「姉川大合戦」より
信長（小栗旬）は朝倉・浅井に反撃するため、義昭（尾上右近）や家康（松下洸平）に援軍を要請。しかし内心で信長失脚を願う彼らの動きは鈍い。一方、小一郎と兄・藤吉郎（池松壮亮）は、市（宮崎あおい）を逃がすために時を稼ごうとするが、市の思いは信長を裏切った長政（中島歩）とともにあり、策は実を結ばない。
織田軍と朝倉・浅井軍は血で血を洗う壮絶な戦いを展開。朝倉・浅井軍が有利な戦況だったが、信長の策を実行した家康の“奇襲”により形成は逆転。長政たちが撤退すると、織田軍は勝ち鬨（かちどき）を上げる。
織田家の重臣たちが勝利の雄叫びを上げる中、敵の返り血で顔を真っ赤にした小一郎は、血走った目で刀を握りしめながら呆然。そんな弟の様子を心配し藤吉郎が寄り添う。
その後、小一郎と藤吉郎は合戦が終わったばかりの野原に降り立つ。大量の死体が転がる大地を見つめながら、藤吉郎は「本当に…わしらは勝ったんかのう…」とポツリ。隣にいた小一郎は「分からん…」とつぶやきつつ「分からんけど…ここは地獄じゃ…」と膝から崩れ落ち涙をこぼすのだった。
返り血で染まった小一郎の顔が映し出されて第15回が幕を下ろすと、ネット上には「小一郎の心が心配」「メンタルケアが必要そうだなぁ」「なかなかのトラウマ回」「エグい終わり方」「やはり戦は地獄だな。虚しいし、酷い」などの反響が寄せられていた。
※宮崎あおいの「崎」の字は正しくは「たつさき」