“トランジスタグラマー”十味、4年半ぶり“帰還”でみせた圧巻プロポーション
グラビアアイドルの十味が、20日発売の『週刊プレイボーイ』18号（集英社）の表紙＆巻頭グラビア＆DVDに登場。圧巻のプロポーションを披露した。
【写真】十味、最大露出の最高傑作のグラビア
十味は圧倒的なビジュアル、キュッとくびれたウエストで、2018年夏にグラビアデビュー。「平成最後の奇跡の原石」「顔面最強美少女」と話題を呼び、149センチと小柄ながらと美バストを誇る“トランジスタグラマー”でグラビア界で存在感を放っており、今年2月にはセカンド写真集『ぽみ』を発売。
また、アイドルグループ「＃2i2」（ニーニ）のメンバーとして活動していたが、昨年末をもって惜しまれつつ解散。元＃ババババンビの岸みゆ、＃Mooove!の姫野ひなのと3人で身長150センチ以下のユニット「SPG（Small Powerful Girls）」を結成。SNSで話題の韓流アイス『ベロベロバー』キャンペーンソングを担当している。
4年半ぶりの表紙＆巻頭グラビアになる今回は、鹿児島・与論島ロケを敢行。小柄ながら迫力ある圧巻プロポーションを見せている。
そのほか、豊田ルナ、石田千穂、逢田珠里依、奥津マリリ、杉井みぃ、ときちゃんが登場する。
【写真】十味、最大露出の最高傑作のグラビア
十味は圧倒的なビジュアル、キュッとくびれたウエストで、2018年夏にグラビアデビュー。「平成最後の奇跡の原石」「顔面最強美少女」と話題を呼び、149センチと小柄ながらと美バストを誇る“トランジスタグラマー”でグラビア界で存在感を放っており、今年2月にはセカンド写真集『ぽみ』を発売。
4年半ぶりの表紙＆巻頭グラビアになる今回は、鹿児島・与論島ロケを敢行。小柄ながら迫力ある圧巻プロポーションを見せている。
そのほか、豊田ルナ、石田千穂、逢田珠里依、奥津マリリ、杉井みぃ、ときちゃんが登場する。