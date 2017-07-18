スペイン国王杯決勝が18日にセビリアで行われ、日本代表MF久保建英（24）が所属するレアル・ソシエダードが前身のクラブを含め、6季ぶり4度目の優勝を果たした。アトレチコ・マドリードを相手に延長2―2から突入したPK戦に4―3で勝利。後半43分から出場した久保はプロ初タイトルに加え、日本選手によるスペイン主要大会初優勝を達成し、W杯北中米大会に弾みをつけた。

PK戦までもつれる死闘を制して仲間と共に初めてのタイトルを手にした。久保は「大事な試合に負け続けてきたのでうれしい。引退した時に誇れるものが一つ増えた」と喜びに浸った。

出番は2―2に追いつかれた後の後半43分からだった。守備に追われながらも右サイドからチャンスをうかがい、延長前半8分にはヒールパスから好機を演出。「めちゃくちゃ苦手」と公言するPKキッカーを務めることはなかったが、欧州CL4強の強豪相手にも存在感を示した。「今日のレベルの相手にしっかりプレーできたことで自信を持って次からできるようになる」と手応えをつかんだ。

スペインは日本選手には長く鬼門の地だった。中村俊輔（エスパニョール）や大久保嘉人（マジョルカ）ら日本を代表する選手が苦戦。“久保以前”に1部クラブでシーズンを通して主力に定着し、活躍したのはエイバル時代の乾貴士（神戸）ぐらいだ。久保は地元メディアに「スペインは言語や文化の違いから日本人には常に難しいものだった。その点で自分は少し異なる」と話したことがある。10歳から4年間をバルセロナの下部組織で過ごし、辞書がボロボロになるまで語学を学習。選手として高い技術レベルに適応し、言語と文化の壁も苦にしない久保だからこそ達成できた日本選手によるスペイン主要大会初制覇の快挙だった。

昨年10月には左足首が万全ではない状況で日本代表の招集を受け、直後にクラブの試合を負傷欠場して批判されたこともあった。地元メディアによれば、左太腿裏の負傷から回復途上だった3月下旬には日本代表の英国遠征に合流してチェックを受けることにクラブの許可が出ていたというが、久保は居残りでの調整を優先。仲間と時間を共有しながら大一番に間に合わせた。

W杯北中米大会の開幕を6月11日に控える中で「焦ってもしょうがない。日本代表にもこのポジティブな風を吹かせられたら」と久保。復活に向け、さらに加速する。

▽久保が逃した主なタイトル Rソシエダードでは23〜24年、24〜25年国王杯でともに準決勝敗退。前回大会はRマドリード相手に第2戦の90分終了間際に同点に追いつくも延長で敗れた。年代別日本代表では、21年東京五輪で1次リーグ全3試合で得点する活躍も準決勝でスペイン、3位決定戦でメキシコに敗れメダルを逃した。

≪スペインで活躍した主な日本選手≫

☆城彰二 00年1月に横浜Mからバリャドリードに期限付き移籍で日本選手スペイン1部初挑戦。半年在籍で15戦2得点。

☆大久保嘉人 05年1月にC大阪からマジョルカに期限付き移籍しデビュー戦で1得点1アシスト。在籍1年半で39戦5得点はいずれも日本人3位。

☆中村俊輔 09年夏にエスパニョール入りも定位置を確保できずに13戦で無得点。

☆乾貴士 15年夏にエイバル加入。18〜19年のベティス、アラベス在籍を経て再びエイバルに。6季プレーし、久保に抜かれるまで日本選手最多166戦16得点。

☆柴崎岳 17年1月に鹿島からスペイン2部テネリフェに移籍。夏に1部ヘタフェ入りし17年9月バルセロナ戦で初得点。1部では2季で29戦出場し、これが唯一のゴール。

☆岡崎慎司 19年9月にスペイン2部ウエスカ入りして昇格に貢献。1部では25戦1得点。

☆浅野拓磨 24年夏にマジョルカ入りして在籍2年目。37戦3得点はいずれも日本人4位。