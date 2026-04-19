任期満了に伴う沼田市長選挙は１９日告示され、現職と新人による一騎打ちの選挙戦がスタートしました。

沼田市長選に立候補したのは、届け出順に、再選を目指す現職の星野稔さん（６０）と、新人で元市議会議員の島田康弘さん（４９）の２人です。

現職の星野さんは、１９日午前９時すぎ、沼田市高橋場町の選挙事務所で出発式に臨みました。県選出の国会議員や県議会議員、市議会議員らが応援に駆け付ける中、１期目の実績をアピール。産業団地の造成と企業誘致など着実に結果を出す４年間にしたいと支持を呼びかけました。

新人の島田さんは、午後２時に沼田市東倉内町にある選挙事務所で第一声です。４９歳という若さを武器に停滞している市政を前に進めたいと訴えます。浄水場やごみの焼却場、産業団地の造成を見直し、資源循環型のリサイクル施設の建設などを公約に掲げています。

また、議員の死去に伴う欠員１の市議補選も１９日告示され、新人１人と元職１人の合わせて２人が立候補し、こちらも選挙戦が始まりました。

沼田市長選と市議補選は今月２６日に投開票され、期日前投票は２０日からテラス沼田など市内４カ所で行われます。