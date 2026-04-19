Ｊ１千葉は１９日、千葉市内で練習を公開した。

千葉市出身のプロ２０年目のベテラン・ＭＦ米倉恒貴がチーム浮上のへの思いを口にした。「何かきっかけがほしい」１７年ぶりにＪ１へ復帰したチームは１１試合を終えて最下位に沈む。「自分たちが思い描いていたものではないのは、誰が見ても分かる」と現状を受け止めた。

前日の試合では今季初対戦で勝利をあげた東京Ｖに完敗。結果が出ない中で、チームの取り組みに対する疑問や批判の声が上がるのも無理はないが「取り組んできたことがブレていないのは強み」と強調する。「いろいろチャレンジする手もあるけど、自分たちがやってきたことをぶらさずに続けているのは、今後きっと強みになる。それを信じたからこそ結果（Ｊ１昇格）も出た。監督がブレれば選手もブレる。今は監督がブレずにやっているから、やろうとしていること一つでやってて、あとは何かきっかけが必要かなと今感じている」

その“きっかけ”として期待を寄せるのが若手の台頭だ。「ヤングボーイが出てきてほしい。去年のマコ（姫野誠）はある意味昇格のきっかけになった。今年は新しい選手も入って、そういう選手がきっかけになればチームにも本人の未来にもつながる。キーマンは急にきっかけをつかんで出てくるもの。そういう選手が多いチームが強い。誰が出ても点取ったり活躍している」

さらに「誰が出ても結果を出すのが強いチーム。昨日の東京Ｖも、普段出ていない選手が結果を出していた。それがいい相乗効果を生む」とし、「そこに自分も入っていきたい」と続けた。

百年構想リーグも残り３分の１となった。「まずはこの半年をやり切ること。やり切った先に次が見えてくる。先を見過ぎてもよくない。今をやり切ることが大事」。自身はについても「試合に出たら結果を出さないといけない。それがプロ」と言い切った。千葉を知り尽くす３７歳のベテランが「きっかけ」を求めながら、自らもその一端を担う覚悟をにじませた。（綾部 健真）