蟹座・女性の運勢

新たな対人関係が開けてくる今週です。それ自体は蟹座にとって楽しいものですが、ただその相手とは仕事などを中心にした物ごとへの価値観が少々異なるよう。いまの蟹座は克己心旺盛で、積極的に自分を変え、成長させていこうと考えているでしょう。実際それを促すような機会にも恵まれ、「自分のなかに新たな自分を発見しているところ」。そんなタイミングにいるのかな。ただ、いま出会う相手は「よくそんなに頑張れるね、私なら無理」みたいな感じなのでは。少々モヤることもありそうですが、気の合う面もあるので基本はスルーがいいでしょう。「話せば理解してくれる」と思わないで。

蟹座・男性の運勢

人に対し親しみと同時に反発を覚えそうな今週です。ここからは対人関係が活発化し、新しい出会いや人との交流も増えてくるでしょう。おおむね楽しいもの、気の合う存在のようですが、なかには「価値観が合わない」と感じる誰かもいるのでは。主に合わないのは、いま蟹座自身のなかで強い力を持っている挑戦欲の部分で、実際に社会面ではそれをおおいに生かせる状況にも恵まれ、活躍できているでしょう。自分の新しい一面を発見し、強い手ごたえも得られているときなのでは。ただ、いま会う人はその価値を認めない（暗に）発言をしがちかも。もし実際にあったらスルーがいいですね。人は本当にそれぞれだからね。

占い：アストロカウンセラー・まーさ