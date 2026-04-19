女優の永作博美に、テレビ関係者から大きな注目が集まっている。永作は、春ドラマとして放送するTBS系「時すでにおスシ！？」で主演を担当中。14年ぶりに民放連続ドラマの主演を務め、子育てが一段落したことをきっかけに、すし職人を目指す50歳の主人公・待山みなとを演じている。

ドラマの視聴率はパッとしない状況だが、SNSではおもしろいというコメントが多く、TVerのお気に入り登録者数は春ドラマの中で上位にカウントされる人気だ。

また、SNSでは永作に関して「永遠にかわいくてビビる」「変わらなすぎ」「55歳には見えん」など、変わらないビジュアルを絶賛する声が次々と投稿されている。視聴率はあまり良くないものの、永作の人気は急上昇していると、テレビ関係者は明かす。

「永作さんは、大ヒットした映画『ほどなく、お別れです』でも母親役を務め、好演技を見せています。今回、久しぶりの主演ドラマが放送されたことで注目が高まり、演技のうまさが再評価されているところです。SNSでは55歳に見えないほどにかわいいと話題ですし、再ブレークの兆しが出ています」（民放関係者）

そんな永作だが、女優業以外でも注目を集めているようだ。永作は、「時すでにおスシ！？」の番宣でTBSのさまざまな番組に出演している。4日には「オールスター感謝祭」へ27年ぶりに出演し、恒例企画の「赤坂5丁目ミニマラソン」への参加を志願するなど話題を作り出した。

また、トーク番組「A-Studio+」に出演した際には、プライベートも赤裸々に公開するなど、バラエティー番組で結果を残している。サービス精神が旺盛な永作に、各局のプロデューサーが興味津々になっているのだとか。

「永作さんは、意外にトークスキルが高く、気さくな性格をしているのでバラエティー向きです。現在はママタレントがブームですし、2児の母として女優業と家庭を両立している永作さんは、トーク番組などで活躍できます。最近では、バラエティー番組に出演する女性タレントがマンネリ化しているので、永作さんを起用できればおもしろくなりそうだと、オファーしているプロデューサーがいるようです。女優としての再ブレークの波に乗り、今後はバラエティー番組でも活躍する可能性が出てきました」（民放関係者）

ここ最近では母親役で存在感を放っている永作だが、バラエティー番組でも才能を発揮する日が近そうだ。