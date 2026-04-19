¡Ú²¶¤Î³Ú´ï¡¦»ä¤Î°¦µ¡¡Û2005¡Ö¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥¹¥±¡¼¥ë¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡×
¡ÚBacchus ¥à¥¹¥¿¥ó¥°¡Û¡Ê°¦ÃÎ¸©¡¡KEI¡¡30ºÐ¡Ë
Çã¤Ã¤Æ¤«¤é3½µ´ÖÄøÅÙ¤ÇÁáÂ®¤Î¥«¥¹¥¿¥à¡£
¸µ¡¹¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬¶¸¤¤¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ú¥°¤ÏÊÑ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤«¤é¤´Äó¶¡Äº¤¤¤¿Musiclily¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ú¥°¤Ë¡£¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤Ï¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬·Ú¤¹¤®¤ÆÃæ²»°è¤¬¥¤¥Þ¥¤¥Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â¥á¡¼¥«¡¼¤«¤é¤´Äó¶¡Äº¤¤¤¿Musiclily¤Î¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤Ë(¥·¥ç¡¼¥È¥Ö¥í¥Ã¥¯(36Ð)¤¬½ãÀµ¤ÈÆ±¤¸¹â¤µ)¡£
¥¹¥È¥é¥Ã¥×¥Ô¥ó¤âMusiclily¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ô¥ó¤ËÊÑ¹¹(¤³¤Á¤é¤Ï¸Ä¿Í¤Ç¹ØÆþ)¡£¿§¤Ï¥´¡¼¥ë¥É¤Ç¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÖ¹õ¤ÎÊý¤¬¤Ê¤ó¤«ÎÉ¤¤¤«¤Ê¡Á¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¹õ¤ËÅý°ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Ï¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¼ØÊÁ¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¼ØÊÁ¤Î¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤òAmazon¤Ç¹ØÆþ¡£¤â¤Á¤í¤ó¹õ¡ª
¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥È¥ì¥â¥í¤¸¤ã¤Ê¤¯¥·¥ó¥¯¥í¥Ê¥¤¥º¥É¥È¥ì¥â¥í¤Ê¤Î¤Ç¥®¥å¥¤¥ó¥®¥å¥¤¥óË½¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥¹¥±¡¼¥ë¤Ê¤Î¤Ç¥·¥ç¡¼¥È¥¹¥±¡¼¥ë¤È¤Ï°ã¤¦Ë½¤ì¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥®¥¿¡¼¤Ç¡¢¥«¥¹¥¿¥à¤¹¤ë¤Î¤âÃÆ¤¯¤Î¤â³Ú¤·¤¤¥®¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
¥à¥¹¥¿¥ó¥°¡Á¥µ¥¤¥¯¥í¥ó·Ï¤ÎÀß·×¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥±¡¼¥ë¤¬¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤³¤½¥Ð¥Ã¥«¥¹¤Î¿¿¹üÄº¤Ç¤¹¤Í¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¤³¤ÎÀß·×¤³¤½»ê¹â¤À¤È»×¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤Ë¤Ï¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤ÎÍÉ¤ë¤¬¤Ì¤³¤À¤ï¤ê¤ÈÂç¤¤¤Ê¤ë¼«Éé¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢´ðËÜ¤Ï¥í¥ó¥°¥¹¥±¡¼¥ë¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥â¥Ç¥ëÅª¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥¹¥±¡¼¥ë¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ´Ö¤Î¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥¹¥±¡¼¥ë¤Ã¤ÆÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¤À¤Ã¤Æ¤½¤ì¤Ã¤Æ¥®¥Ö¥½¥ó¥¹¥±¡¼¥ë¤Ê¤ó¤À¤â¤ó¡Ä¡Ë¡£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤È¥®¥Ö¥½¥ó¤Î´Ö¤È¤¤¤¦ÀäÌ¯¤Ê¥¹¥±¡¼¥ëÄ¹¤ÏPRS¤¬Â¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤ÎÍ£°ì¤È¤â¸À¤¨¤½¤¦¤Ê¥¦¥£¡¼¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÆÍ¤¤¤¿Àß·×¤¬¤³¤Î»Ò¡¢¤Ã¤Æ¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤³¤ÏºÇ¹â¤ËÈþÌ£¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¡ÊBARKS ±¨´ÝÅ¯Ìé¡Ë
¡ú³§¤µ¤ó¤Î³Ú´ï¤ò¾Ò²ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¡Ö²¶¤Î³Ú´ï¡¦»ä¤Î°¦µ¡¡×¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢³§¤µ¤ó¤´¼«Ëý¤Î³Ú´ï¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£BARKS³Ú´ï¿ÍÊÔ½¸Éô¤Þ¤Ç¥¬¥ó¥¬¥ó¤ª´ó¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÊÔ½¸Éô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¤´¾Ò²ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°Ê²¼¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê1¡ËÅê¹Æ¥¿¥¤¥È¥ë
¡¡¡ÊÎã¡ËÉ¬»à¤Ë¥Ð¥¤¥È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤ÈÇã¤Ã¤¿Æ´¤ì¤Î¥¸¥ã¥¬¡¼
¡¡¡ÊÎã¡Ë³¨¤ò½ñ¤¤¤¿¤éÀ¤³¦°ì¤«¤ï¤¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥«¥ê¥ó¥Ð
¡Ê2¡Ë³Ú´ïÌ¾¡Ê¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥â¥Ç¥ëÌ¾¡Ë
¡¡¡ÊÎã¡Ë¥È¥é¥ô¥£¥¹¡¦¥Ó¡¼¥ó¡¡TB-1000
¡¡¡ÊÎã¡Ë¼«ºî¥¿¥ó¥Ð¥ê¥ó¡¡¼êºî¤ê3¹æ
¡Ê3¡Ë¤ªÌ¾Á°¡¡½êºß¡¡Ç¯Îð
¡¡¡ÊÎã¡ËÎý½¬·ù¤¤¤µ¤ó¡¡ÀÅ²¬¸©¡¡21ºÐ
¡¡¡ÊÎã¡Ë»³ÅÄÂÀÏº¤µ¤ó¡¡ËÌ¶èÀÖ±©»Ô¡¡XºÐ
¡Ê4¡ËÀâÌÀ¡¦¼«Ëý¥È¡¼¥¯
¡¡¢¨Ê¸¾ÏÎÌÌä¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡¿¤³¤À¤ï¤ê¡¿¼«Ëý¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¡¢²¿¤Ç¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¤¢¤Õ¤ì¤ëÅê¹Æ¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê5¡Ë¼Ì¿¿
¡¡¢¨ºÇÂç5Ëç¤Þ¤Ç
¡ü±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¡§https://forms.gle/KaYtg18TbwtqysmR7
¢¡¡Ú²¶¤Î³Ú´ï¡¦»ä¤Î°¦µ¡¡Û¤Þ¤È¤á¥Ú¡¼¥¸