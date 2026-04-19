横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズにある5つのレストランとペストリーショップでは、母の日に合せたさまざまなプランを展開。

カーネーションやメッセージデザートプレート付きのメニューを用意し、横浜で楽しむ特別ランチ＆ディナープランを期間限定で提供します！

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ「母の日メニュー」

期間：2026年4月23日(木)より順次、期間限定で提供

予約・問い合わせ：レストラン総合予約 045-411-1188 (10:00〜19:00）

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズの各レストランやペストリーショップでは、母の日に合わせて特別なメニューやプランが期間限定で登場。

思い思いに感謝を伝える特別な日に、大切な人と上質な時間が過ごせる企画が用意されます☆

フレンチ「ベイ・ビュー」Mother’s Day Special Plan 〜 感謝を伝える特別なひととき 〜

期間：2026年5月1日（金）〜5月31日（日）

料金：

母の日ランチ 8,300円(税・サ込)／10,000円(税・サ込)

母の日ディナー 16,500円(税・サ込)／20,500円(税・サ込)

内容：

・乾杯ロゼスパークリングカクテル「Mother’s Rose Royale」※ノンアルコール可

・カーネーション卓上花

・デザートプレート「Thank you always, mom!」

・食事の記念に写真をプレゼント（フレーム）

ホテル最上階28階に位置するフレンチレストラン「ベイ・ビュー」では、家族で心に残る特別なひとときを過ごせる、限定プランを展開。

日頃の感謝を伝える母の日に、横浜の美しい景色を望みながら、ランチやディナーを楽しめます！

乾杯には、爽やかなハーブとラズベリーが香るロゼスパークリングカクテル「Mother’s Rose Royale」を提供。

カーネーションを添えた華やかな一杯が、特別な時間のはじまりを彩ります☆

料理は、シェフ郄木による、季節の恵みを取り入れたスペシャルコース。

ランチでは、天然ヒラメのマリネにフロマージュブランの爽やかなソースを合わせた一皿や、小田原産「下中玉ねぎ」の甘みを引き立てた冷製スープが用意されます。

ディナーでは、福岡県合馬産筍のフランにフォアグラを添えた濃厚な一皿や、甘鯛の松笠焼きに桜海老のビスクソースを合わせた旬の味覚あふれる料理を堪能。

さらに、カーネーションの卓上花やメッセージ付きデザート、記念写真のプレゼントなど母の日を彩る特典も用意されています！

横浜の絶景とともに、大切なお母様へ”ありがとう”の気持ちを伝える、心温まるひとときが過ごせるプランです☆

鉄板焼「さがみ」〜母の日ランチ〜

期間：2026年5月9日（土）〜5月31日（日）

料金：母の日ランチ 18,000円(税・サ込)

内容：

・乾杯ドリンク

・カーネーション一輪

・食事の記念に写真をプレゼント（フレーム）

ダイナミックに素材を焼き上げるパフォーマンスが魅力の鉄板焼レストラン「さがみ」では、母の日の特別なひとときを演出するランチコースをラインナップ。

前菜の帆立貝のマリネは、お花を散りばめたフラワーアレンジメントを思わせる美しい盛り付けで提供されます！

伊勢海老には、アンチエイジングや美容効果が期待されるアボカドソースを合わせています。

メインには、”A5ランク特選和牛”をフィレとサーロインの食べ比べをサーブ。

デザートには、エディブルフラワーをあしらったフルーツゼリーやラズベリーマカロンが用意されます。

五感で楽しむ、美しさと味わいが楽しめるコースです。

日本料理「木の花」母の日お祝いプラン 〜感謝の彩り〜

期間：2026年4月23日（木）〜5月31日（日）

料金：母の日お祝いプラン 〜感謝の彩り〜（ランチ限定） 18,000円(税・サ込)

内容：

・母の日限定モクテル

・カーネーションの花束

・食事の記念に写真をプレゼント（フレーム）

日本料理「木の花」では、季節の彩りを取り入れた会席料理で母の日を祝う、ランチ限定プランを展開。

和の趣ある店内で、旬の素材を使った日本料理を味わいながら、落ち着いた時間を過ごせます☆

さらに、母の日限定のモクテルや、カーネーションの花束で特別なひとときを演出。

特別な日に彩りを添える、お祝いプランです！

中国料理「彩龍」母の日お祝いランチ＆ディナープラン

期間：2026年5月1日（金）〜5月31日（日）

料金：母の日お祝いランチプラン 7,000円、母の日お祝いディナープラン 14,000円(税・サ込)

内容：

・カーネーションを使った工芸茶のプレゼント

・プラン注文の皆さま全員に1個「彩龍マンゴープリン」をプレゼント

・シェラトンロゴ入りポーチプレゼント（ディナープラン）

中国料理「彩龍」では、厳選食材をふんだんに使用し、料理長が心を込めて仕立てた中国料理ならではの華やかなコースを展開。

お母様には、カーネーションを使った工芸茶「馨花相印（きょうかそういん）」がサービスされます。

「馨花」の花言葉は「感謝」です。

鮮やかなピンク色のカーネーションが、お湯の中で大輪の花を咲かせる美しい演出も楽しめます。

さらに、ディナープランでは、シェラトンロゴ入りオリジナルポーチもプレゼント。

プランを注文した人全員に、お土産として「彩龍マンゴープリン」を用意。

落ち着いた店内で、旬の美味と華やかな演出に包まれた特別なひとときを過ごせます！

オールデイダイニング「コンパス」てげうまい！九州・宮崎フェア

期間：九州・宮崎フェア 2026年4月13日(月)〜7月10日(金)

料金：

（平日）ランチ 大人6,000円／子供(4歳〜小学生)3,000円／シニア4,800円

（平日）ディナー 大人9,000円／子供(4歳〜小学生)4,500円／シニア7,200円

（土日祝）ランチ・ディナー 大人9,000円／子供（4歳〜小学生）4,500円／シニア7,200円

※ゴールデンウィーク期間は特別料金

内容：2026年5月7日（木）〜5月31日（日）は、母の日デザートプレート1,000円、カーネーション入り卓上花＋デザートプレート5,000円で用意

オールデイダイニング「コンパス」では、宮崎の魅力あふれる食材を使用し、多彩なメニューを提供する「てげうまい！九州・宮崎フェア」開催中。

宮崎牛や地頭鶏をはじめとするブランド肉や「チキン南蛮」「辛麺」などのご当地グルメ、「黒瀬ぶり」「オオニベ」といった海の幸に伝統野菜「佐土原ナス」などの料理が並びます。

デザートには「マンゴープリン」や「チーズまんじゅう」「ねったぼ（芋餅）」も用意。

母の日を含む特別期間中は、感謝の気持ちを伝えるメッセージ付きデザートプレートやカーネーションをあしらった卓上花を追加料金で提供可能です。

大切なお母様へ、”ありがとう”を届ける特別なおもてなしが用意されます！

ペストリーショップ「ドーレ」母の日におすすめの季節限定スイーツ

期間：各商品により異なります（詳細はホームページをご覧ください）

料金：母の日におすすめのスイーツ

・ホワイトショコラオランジュ 800円(税込)

・抹茶オペラ 750円／ホール3,500円(税込)

・フレーズヤウルト 800円(税込)

・エクレールシトロン 600円(税込) 他

ペストリーショップ「ドーレ」では、ペストリーシェフ佐藤 浩一が素材のハーモニーと奥行きにこだわり、春から初夏をイメージした季節限定スイーツを販売中。

厳選した柑橘や抹茶、苺など、素材本来の繊細な香りや味わいを最大限に引き出し、ひとつひとつ丁寧に仕上げられています☆

母の日にぴったりな、家族みんなで分け合えるホールサイズのケーキもラインナップ。

この季節ならではのスイーツとともに、母の日に笑顔が開く瞬間を届けてくれます！

絶景×美食で贈るランチ＆ディナーに、カーネーションやメッセージデザートプレート付きプランで母の日をお祝い。

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズの「母の日メニュー」は、2026年4月23日より館内レストラン＆ペストリーショップにて順次提供です！

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※写真はイメージです

※仕入れの状況により、一部料理内容の変更、または盛り付け等が変わる場合があります

※最新の情報はホテル公式ホームページを確認ください

※卓上花や花束は持ち帰りできます

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