＜ニンニク、食べないで！＞ニオイづわりでツラ〜い⇒やさしい夫と頑張る！幸せな日々【第1話まんが】
私はエナ。現在妊娠4ヶ月のプレママです。とても幸せな気持ちで毎日を過ごしていますが、最近はニオイづわりに悩まされています。夫ユウキはとても献身的な人で、つわりで思うように体が動かない私に代わって、食事作りや掃除洗濯などほぼすべての家事をやってくれています。体はつらいですが、パートナーが協力的なのはありがたいかぎりです。このままつわりの時期が終わり、ユウキと2人で安定したマタニティ生活を送りたいと思っています。
あっさりとした料理ばかりが並んだ食卓。私はつわりと闘いながらも箸をゆっくり動かしていました。ユウキはそんな私を心配そうに見守っています。「それにしてもニオイづわりって大変だよね。無理はしないでね」
「食べられそうなものがあったら、いつでも言ってね。すぐに用意してあげるから」こんなに理解のある夫がいて、私は世界一の幸せ者です。本当に、ユウキとならどんなことも乗り越えられそう！ 食後、ユウキは後片付けをしてくれています。私はソファでゆっくりしていると、実母から電話がかかってきました。
ニオイづわりに苦しむ私を、ユウキは献身的に支えてくれています。
好きなものを我慢し、あっさりとした食べやすい料理を作ってくれるユウキ。
私は間違いなく「世界一の幸せ者」、夫に感謝する毎日です。
食後に母からの電話でユウキのすばらしさを話すと、母もユウキの行動を褒め、私を気遣ってくれました。
ユウキが洗い物をする音を聞きながら、私はお腹の子とともに、この温かい日々が続くことを願っていました。
きっと私は、このまま幸せな毎日を紡いでいくことでしょう。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・石井弥沙
あっさりとした料理ばかりが並んだ食卓。私はつわりと闘いながらも箸をゆっくり動かしていました。ユウキはそんな私を心配そうに見守っています。「それにしてもニオイづわりって大変だよね。無理はしないでね」
「食べられそうなものがあったら、いつでも言ってね。すぐに用意してあげるから」こんなに理解のある夫がいて、私は世界一の幸せ者です。本当に、ユウキとならどんなことも乗り越えられそう！ 食後、ユウキは後片付けをしてくれています。私はソファでゆっくりしていると、実母から電話がかかってきました。
ニオイづわりに苦しむ私を、ユウキは献身的に支えてくれています。
好きなものを我慢し、あっさりとした食べやすい料理を作ってくれるユウキ。
私は間違いなく「世界一の幸せ者」、夫に感謝する毎日です。
食後に母からの電話でユウキのすばらしさを話すと、母もユウキの行動を褒め、私を気遣ってくれました。
ユウキが洗い物をする音を聞きながら、私はお腹の子とともに、この温かい日々が続くことを願っていました。
きっと私は、このまま幸せな毎日を紡いでいくことでしょう。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・石井弥沙