『ＧＩＦＴ』第2話 “伍鉄”堤真一、ブレイズブルズに提案 チーム内の“マジ派”と“レク派”が対決
堤真一が主演を務める日曜劇場『ＧＩＦＴ』（TBS系／毎週日曜21時）の第2話が19日の今夜放送される。
【写真】国見（安田顕）からある“誘い”を受ける涼（山田裕貴）
本作は、パラスポーツである車いすラグビーをモチーフに、弱小チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、本気で心と身体をぶつけ合うことで仲間、家族の大切さ、そして愛を知っていく物語。完全オリジナルストーリーで、脚本は『東京サラダボウル』（NHK総合）や『クジャクのダンス、誰が見た？』（TBS系）などを手がけた金沢知樹が担当する。
■第2話あらすじ
「ブルズを日本一にする」という超難問に嬉々として取り組む宇宙物理学者の伍鉄（堤）は、チームにある提案をする。真剣に練習する涼（山田裕貴）たち「マジ派」と、レクリエーション感覚で楽しみたい坂東（越山敬達）たち「レク派」で対戦し、伍鉄が「レク派」を勝たせたら自身がサブコーチに就任するというものだ。選手たちを天文の世界に見立てて作戦を練る伍鉄に、記者の人香（有村架純）も興味を抱く。
その頃、涼はシャークヘッドの国見（安田顕）から引き抜きの誘いがあり、心が揺れる。強豪のシャークに移れば世界で戦える可能性があるが、涼は国見に強いわだかまりを持っていた。
一方、伍鉄はコーチの日野（吉瀬美智子）に同行して、車いす生活を送る圭二郎（本田響矢）の自宅へ。父・礼二（岡安泰樹）と母・美雪（今藤洋子）から圭二郎をブルズに入れてほしいと頼まれるが、伍鉄は両親の問題点を鋭く指摘する…。
日曜劇場『ＧＩＦＴ』はTBS系にて毎週日曜21時放送。
【写真】国見（安田顕）からある“誘い”を受ける涼（山田裕貴）
本作は、パラスポーツである車いすラグビーをモチーフに、弱小チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、本気で心と身体をぶつけ合うことで仲間、家族の大切さ、そして愛を知っていく物語。完全オリジナルストーリーで、脚本は『東京サラダボウル』（NHK総合）や『クジャクのダンス、誰が見た？』（TBS系）などを手がけた金沢知樹が担当する。
「ブルズを日本一にする」という超難問に嬉々として取り組む宇宙物理学者の伍鉄（堤）は、チームにある提案をする。真剣に練習する涼（山田裕貴）たち「マジ派」と、レクリエーション感覚で楽しみたい坂東（越山敬達）たち「レク派」で対戦し、伍鉄が「レク派」を勝たせたら自身がサブコーチに就任するというものだ。選手たちを天文の世界に見立てて作戦を練る伍鉄に、記者の人香（有村架純）も興味を抱く。
その頃、涼はシャークヘッドの国見（安田顕）から引き抜きの誘いがあり、心が揺れる。強豪のシャークに移れば世界で戦える可能性があるが、涼は国見に強いわだかまりを持っていた。
一方、伍鉄はコーチの日野（吉瀬美智子）に同行して、車いす生活を送る圭二郎（本田響矢）の自宅へ。父・礼二（岡安泰樹）と母・美雪（今藤洋子）から圭二郎をブルズに入れてほしいと頼まれるが、伍鉄は両親の問題点を鋭く指摘する…。
日曜劇場『ＧＩＦＴ』はTBS系にて毎週日曜21時放送。