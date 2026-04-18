キャンピングカー情報をはじめとして、キャンプや車中泊、バンライフなど、アウトドア&車旅の情報を配信しているWEBマガジン・DRIMOから、実際に車中泊やキャンピングカーを楽しんでいるライターによる記事をMOBYがご紹介します。※以降の記事内容および記事タイトルはDRIMOからの引用・参照です

南国らしい温暖な気候と、山や温泉に恵まれた宮崎県。

海のイメージが強いエリアですが、実は車中泊をゆったりと楽しめるRVパークも点在しています。

海で遊ぶ、観光地を巡るだけでなく、「泊まる時間」そのものを旅の主役にできるのが 宮崎の魅力。

温泉で体をほぐし、静かな自然の中で眠る、そんな贅沢な一夜を叶えてくれる環境が整っています。

今回は、温泉併設や自然豊かな立地が魅力の宮崎県内のRVパーク3施設をご紹介します。

【高鍋町】RVパークsmart 高鍋温泉めいりんの湯

くるま旅

高鍋温泉めいりんの湯に隣接する「めいりん公園」駐車場内にあるRVパークsmart。

温泉で旅の疲れを癒したら、そのまま静かな環境で車中泊できるのが魅力です。

周辺には高鍋湿原など自然スポットがあるため、日中は散策を楽しみ、夜はのんびり休むという過ごし方の流れが自然に作りやすい立地。

電源・水道も利用でき、手軽に“温泉＋車中泊”を組み合わせたい人に向いています。

RVパーク基本情報

名称：RVパークsmart 高鍋温泉めいりんの湯

所在地：宮崎県児湯郡高鍋町大字上江6900番

TEL：092-433-7370

料金：1泊1台2,040円

チェックイン：13:00～

チェックアウト：～12:00

予約方法：WEB予約

定休日：不定休

駐車可能車両サイズ：キャブコン・バンコン・トレーラー・軽キャンピングカー・一般車

駐車場サイズ：長さ6m×幅5m

利用可能台数：２台

トイレ：あり （施設内24時間利用可能）

ゴミ処理：不可

電源：あり（無料100V/1500W）

水道：あり（無料）

ペット連れ：可

Wi-Fiの利用：なし

詳細はこちら▷くるま旅

温泉と施設の詳細

くるま旅

入浴施設：高鍋温泉 めいりんの湯

入浴料金：大人（中学生以上）700円、子ども（小学生）300円、未就学児無料、家族風呂1時間2,500円（要予約）

営業時間：8:00～20:00（最終受付19:30）

効能：神経痛、筋肉痛、関節痛、運動麻痺など

定休日：毎週木曜日

飲食・売店：レストランあり（14:30L.O）

詳細はこちら▷高鍋温泉 めいりんの湯

利用者の口コミ・おすすめポイント

・温泉併設で車中泊後すぐ入浴可能な上、全館バリアフリーで車椅子利用者に優しい設計となっている

・温泉はぬるぬるとしていて美人の湯ではあるが、かなりぬるいので冬場は厳しいとレポートあり

【都城市】RVパーク 青井岳温泉

くるま旅

都城市山之口町の青井岳温泉の敷地内にあるRVパーク。

施設紹介でも「とろん、とぽん、つるん。」と表現される湯ざわりが特徴で、旅の合間にしっかりリフレッシュしたい人にぴったりです。

自然に囲まれたロケーションで、温泉を楽しんだあとは落ち着いた雰囲気のまま車内で休めるのがうれしいポイント。

料金などは電話案内のため、予定が決まったら早めの確認がおすすめです。

RVパーク基本情報

名称：RVパーク 青井岳温泉

所在地：宮崎県都城市山之口町山之口2123

TEL：090-1246-5907

料金：お問い合わせください

チェックイン：12:00～18:00

チェックアウト：9:00～12:00

予約方法：電話予約（当日 18:00までに予約）

駐車可能車両サイズ：セミフルコン・バスコン・キャブコン・バンコン・トレーラー・軽キャンピングカー・一般車

駐車場サイズ：長さ5m×幅7.5m×高さ無制限

利用可能台数：5台

トイレ：あり（屋外24時間利用可能）

ゴミ処理：可（有料）

電源：あり（無料）

水道：あり（無料）

ペット連れ：可

詳細はこちら▷くるま旅

温泉と施設の詳細

青井岳

入浴施設：青井岳

入浴料金：

・大人（中学生以上）平日700円、土日祝900円、年末年始1,000円

・子ども（1歳～小学生）平日350円、土日祝450円、年末年始500円

（朝割：7:00～10:00夜割：19:00～22:00あり）

営業時間：7:00～21:30

定休日：年中無休（臨時休館あり）

タオルの有無：レンタルタオル（バスタオル&フェイスタオル）500円

飲食・売店：レストラン、売店あり

その他：露天風呂、歩行浴など複数の浴槽あり

詳細はこちら▷青井岳

利用者の口コミ・おすすめポイント

・秘境のとろみ温泉。自然の中のロケーションが最高、露天風呂からの景色が良い

・スタッフの方の対応がとても良かった

・平日の朝早い時間に利用、人が少なく、とても静かで、ゆっくり温泉を楽しむことができた

【都城市】RVパークたかざき

くるま旅

都城市高崎町の高崎総合公園内に設置されたRVパークで、南九州各地へ移動しやすい“拠点型”の車中泊スポット。

公園内にはラスパたかざき温泉やスポーツ施設があり、到着後もさまざまな過ごし方ができるのが魅力です。

さらに高崎町はスターウォッチングで「日本一」7回の実績がある星空の街としても知られています。

天気の良い夜は、同じ公園内にある「たちばな天文台」で星を楽しむ旅もおすすめです。

RVパーク基本情報

名称：RVパークたかざき

所在地：宮崎県都城市高崎町大牟田1399番地 高崎パークゴルフ場

TEL：0986-62-4448

料金：1泊1台1,020円／3泊以上710円

チェックイン：12:00～17:00

チェックアウト：～10:00

」定休日：第１・第3木曜日

予約方法：電話予約

駐車可能車両サイズ：フルコン・セミフルコン・バスコン・キャブコン・バンコン・トレーラー・軽キャンピングカー・一般車

駐車場サイズ：長さ7m×幅5m

利用可能台数：5台

トイレ：あり（施設内24時間利用可能）

ゴミ処理：可（3袋200円）

電源：あり（施設利用料金に含む）

水道：あり（無料）

ペット連れ：可

Wi-Fiの利用：なし

詳細はこちら▷くるま旅

温泉と施設の詳細

ラスパたかざき

入浴施設：ラスパたかざき

入浴料金：大人（中学生～）450円、子ども（小学生～）250円、幼児（3歳～未就学児）130円

営業時間：7:00～21:00

定休日：木曜日

飲食・売店：レストランあり、コンビニが近くにある

詳細はこちら▷ラスパたかざき

利用者の口コミ・おすすめポイント

・高崎総合公園の一角にあります。パークゴルフ場の受付でチェックイン、温泉併設で利便性が高い

・とにかく広い敷地なので、子供や犬達にもいい施設、星空観察スポットが近いのもGood

・比較的リーズナブルな料金設定ですが、15Aまで電源使えるので夏場の利用でも困ることが無かった

まとめ

宮崎県内にある3つのRVパークは、それぞれ異なる特長があるものの、「温泉」と「落ち着いた環境」という共通の魅力で旅人を迎えてくれます。

高鍋温泉地のRVパークsmart 高鍋温泉めいりんの湯は、公園隣接の穏やかな立地で気軽に温泉と車中泊を楽しめる一泊地。

都城市のRVパーク 青井岳温泉は、自然に囲まれた環境と肌あたりのやわらかな湯が魅力の癒やしスポット。

そして都城市RVパークたかざきは、公園・温泉・星空観察を組み合わせられる拠点型の立地が強みです。

どのRVパークも観光の合間に立ち寄るもよし、ゆったり滞在するもよし。

各々の旅のスタイルに合わせて選べるのが、宮崎旅にふさわしいRVパークの魅力といえるでしょう。

※料金や利用条件は、繁忙期・連休・曜日などにより変更される場合があります。

また、到着が遅くなりそうな場合は、温泉施設の最終受付時間を事前に必ずご確認ください。

最新情報は各RVパークの公式サイト・予約ページをご確認ください。