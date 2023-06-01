『Coachella 2026』2週目 藤井 風がきょう登場 YouTube配信のタイムテーブルをチェック
日本時間きょう19日、アメリカ・カリフォルニア州インディオで開催される音楽フェスティバル『Coachella Valley Music and Arts Festival 2026』（2週目）に、藤井 風が登場する。
【動画】藤井 風は午前8時55分から！『Coachella 2026』Mojaveステージ配信ページ
藤井はMojaveステージに出演。ライブの模様は午前8時55分からYouTubeで配信される。
YOUSUKE YUKIMATSU（Saharaステージ）のライブは午前10時15分から、SHINee・テミン（Mojaveステージ）のライブは午前11時30分から配信される。ヘッドライナーとして出演するジャスティン・ビーバー（Mainステージ）のライブは午後3時25分からとなる。
なお、配信は各ステージごとにチャンネルが設けられ、それぞれ視聴できる。
【動画】藤井 風は午前8時55分から！『Coachella 2026』Mojaveステージ配信ページ
藤井はMojaveステージに出演。ライブの模様は午前8時55分からYouTubeで配信される。
YOUSUKE YUKIMATSU（Saharaステージ）のライブは午前10時15分から、SHINee・テミン（Mojaveステージ）のライブは午前11時30分から配信される。ヘッドライナーとして出演するジャスティン・ビーバー（Mainステージ）のライブは午後3時25分からとなる。
なお、配信は各ステージごとにチャンネルが設けられ、それぞれ視聴できる。