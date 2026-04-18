ニューストップ > ライフスタイルニュース > 義母「もうあなたの手作り料理はいらないの…」嫁「洋食が嫌なら和食… 義母「もうあなたの手作り料理はいらないの…」嫁「洋食が嫌なら和食にしますね？」話が一方通行の嫁姑問題…困惑する義母はどうする!? 義母「もうあなたの手作り料理はいらないの…」嫁「洋食が嫌なら和食にしますね？」話が一方通行の嫁姑問題…困惑する義母はどうする!? 2026年4月18日 21時5分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 姑とあまり関わりたくない人も多いなか、逆に突撃してくるタイプのお嫁さん。しかも手作りの押しつけがすごい！ちゃっかり材料費の値上げまでして…図々しいこと極まりない!!息子さんがビシッと断ってくれたらよいのですが、この悩みをま〜ったくわかってくれないようで…!?>>【まんが】嫁の手料理はいりません！(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】嫁の手料理はいりません！ 子どものために動いただけなのに…お風呂前に起きた異常な出来事【夫から脱却できますか？ Vol.51】 「もう我慢できない…」皮肉な笑顔で放った一言！義妹の反応は…【私が義妹と縁を切った理由 Vol.49】