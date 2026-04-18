姑とあまり関わりたくない人も多いなか、逆に突撃してくるタイプのお嫁さん。

しかも手作りの押しつけがすごい！

ちゃっかり材料費の値上げまでして…図々しいこと極まりない!!

息子さんがビシッと断ってくれたらよいのですが、この悩みをま〜ったくわかってくれないようで…!?

>>【まんが】嫁の手料理はいりません！

(ウーマンエキサイト編集部)