AKB48田口愛佳、卒業発表「王道とは呼べない私だから皆さんを悲しませることも」6月22日にラスト公演
【モデルプレス＝2026/04/18】AKB48の田口愛佳（22）が2026年4月18日、グループの公式ブログを更新。卒業を発表した。
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田口は「本日の劇場公演で卒業発表をさせていただきました」と同日開催された「RESET」公演にて、卒業を発表したことを報告。「AKB48に出会ったのは私が保育園生だった頃でした。兄の影響で見始めた『AKB48』というグループ。気付いたら日々の活力をもらうくらい好きになっていて憧れの存在でもありました」と振り返り「そんなAKB48に加入してもう少しで10年になります。どんなアイドル人生だったと言われたら、喜怒哀楽の全てをどこかにぶつけてしまうくらい全力で走り続けていた人生だったと思います」とこれまでを振り返った。
そして「決して簡単な道じゃなくて、とても険しくて、1番頑張りたいと思った高校生の時期にはコロナにぶつかってしまったり、選抜には入っては落ちてを繰り返していました」と回想。「王道とは呼べない私だから、皆さんを悲しませることもたくさんあったと思います。本当にごめんなさい。それでも私は皆さんを幸せにしたい一心で、素敵な景色を見せられるように走り続けていたアイドル人生でした」とつづった。
また、4月29日、千葉県・幕張メッセにて開催される「東京握手会」は参加すること、5月10日に開催する「『AKB48の全力エンタメ学園』課外授業SP 2026 -白熱の運動会＆ポツンと公開収録-」は不参加となることを報告。卒業公演については、6月22日を予定していることを伝えた。なお、卒業公演日以降に開催予定の個別握手会においても、一部参加にて調整予定と説明している。
田口は2003年12月12日生まれ。神奈川県出身。2016年にAKB48の16期生としてグループに加入。2021年にはチームKのキャプテンに就任した。2022年にリリースされた59thシングル「元カレです」では初の選抜入りを果たしていた。（（modelpress編集部）
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◆田口愛佳、卒業発表
田口は「本日の劇場公演で卒業発表をさせていただきました」と同日開催された「RESET」公演にて、卒業を発表したことを報告。「AKB48に出会ったのは私が保育園生だった頃でした。兄の影響で見始めた『AKB48』というグループ。気付いたら日々の活力をもらうくらい好きになっていて憧れの存在でもありました」と振り返り「そんなAKB48に加入してもう少しで10年になります。どんなアイドル人生だったと言われたら、喜怒哀楽の全てをどこかにぶつけてしまうくらい全力で走り続けていた人生だったと思います」とこれまでを振り返った。
また、4月29日、千葉県・幕張メッセにて開催される「東京握手会」は参加すること、5月10日に開催する「『AKB48の全力エンタメ学園』課外授業SP 2026 -白熱の運動会＆ポツンと公開収録-」は不参加となることを報告。卒業公演については、6月22日を予定していることを伝えた。なお、卒業公演日以降に開催予定の個別握手会においても、一部参加にて調整予定と説明している。
◆田口愛佳プロフィール
田口は2003年12月12日生まれ。神奈川県出身。2016年にAKB48の16期生としてグループに加入。2021年にはチームKのキャプテンに就任した。2022年にリリースされた59thシングル「元カレです」では初の選抜入りを果たしていた。（（modelpress編集部）
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