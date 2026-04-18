北村匠海、『ガルアワ』サプライズ登場 月9『サバ缶、宇宙へ行く』出口夏希“生徒”たちはジャージで青春感あふれるステージ
俳優・北村匠海が18日、東京・代々木第一体育館で開催されたファッションイベント『GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER』のフジテレビ系月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』スペシャルステージにサプライズ登場した。
【写真】爽やかすぎる！ジャージ姿の出口夏希
同作は福井県の水産高校の生徒たちが、世代を超えて“宇宙食開発”という大きな夢に挑戦した奇跡のような実話をもとに、青春感たっぷりに描くオリジナルストーリー。新米高校教師の主人公・朝野峻一（北村）が、生徒たちを見守りながら夢を応援し、ともに伴走する中で、自身も成長していく軌跡を描く。
この日は北村のほか、生徒役の出口夏希、黒崎煌代、山下永玖（ONE N’ ONLY）、西本まりん、夏目透羽、ゆめぽても参加。劇中衣装である学校名入りジャージで現れると、ランウェイを駆け、青春感あふれる一幕に。ランウェイトップでは「大漁」と描かれた横断幕を掲げた。
その後、MCとの掛け合いでステージに呼び込まれた北村はかみまくりの生徒たちに「しっかりしゃべってもらっていいですか」とツッコミ。「このジャージ姿でどう歩くのかと思ったら出口さんはさすがのモデル。さすがにみんなすてきでした」と先生目線でコメント。「腕を組んでモニターをみてましたもん」と微笑ましげに明かした。
『GirlsAward』は今年で16年目を迎え、今回で29回目の開催となる。今回のイベントテーマは『CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。』。多面的な魅力を肯定し、「今の自分でいい」と思える世界観を提示する。MCは山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄、ゲストMCを長浜広奈が務めた。
【写真】爽やかすぎる！ジャージ姿の出口夏希
同作は福井県の水産高校の生徒たちが、世代を超えて“宇宙食開発”という大きな夢に挑戦した奇跡のような実話をもとに、青春感たっぷりに描くオリジナルストーリー。新米高校教師の主人公・朝野峻一（北村）が、生徒たちを見守りながら夢を応援し、ともに伴走する中で、自身も成長していく軌跡を描く。
その後、MCとの掛け合いでステージに呼び込まれた北村はかみまくりの生徒たちに「しっかりしゃべってもらっていいですか」とツッコミ。「このジャージ姿でどう歩くのかと思ったら出口さんはさすがのモデル。さすがにみんなすてきでした」と先生目線でコメント。「腕を組んでモニターをみてましたもん」と微笑ましげに明かした。
『GirlsAward』は今年で16年目を迎え、今回で29回目の開催となる。今回のイベントテーマは『CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。』。多面的な魅力を肯定し、「今の自分でいい」と思える世界観を提示する。MCは山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄、ゲストMCを長浜広奈が務めた。