「今日好き」おひなさま（長浜広奈）、フリンジミニスカから美脚スラリ ギャップ見せコーデで観客魅了【ガルアワ2026SS】
【モデルプレス＝2026/04/18】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に参加していた“おひなさま”こと長浜広奈が2026年4月18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。
【写真】「今日好き」話題の美女、フリンジミニスカから美脚披露
ガーリーなスタイリングが印象的な長浜はこの日、キャップにブラウス、ネクタイを合わせたスタイルでギャップ見せ。フリンジミニスカートで美しい脚を際立たせ、観客の心を鷲掴みにしていた。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。長浜は「マクタン編」「ハロン編」「夏休み編2025」に参加した。なお、この日は南海キャンディーズの山里亮太、森香澄とともに「ガルアワ」最年少MCを務めた。
今回のテーマは、どんな側面も否定せずにそっと肯定し、全ての人に「今の私でいい」と自信を持ってほしいという願いが込められた「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」。ランウェイには生見愛瑠、ゆうちゃみ、山下美月ら豪華モデルや女優が集結し、乃木坂46、超特急、超ときめき◆宣伝部（◆は正しくは「ハート」）、MAZZEL、ME:Iらアーティストによるパフォーマンスも展開される。（modelpress編集部）
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◆長浜広奈、美脚披露
ガーリーなスタイリングが印象的な長浜はこの日、キャップにブラウス、ネクタイを合わせたスタイルでギャップ見せ。フリンジミニスカートで美しい脚を際立たせ、観客の心を鷲掴みにしていた。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。長浜は「マクタン編」「ハロン編」「夏休み編2025」に参加した。なお、この日は南海キャンディーズの山里亮太、森香澄とともに「ガルアワ」最年少MCを務めた。
◆「ガルアワ2026S／S」テーマは「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」
今回のテーマは、どんな側面も否定せずにそっと肯定し、全ての人に「今の私でいい」と自信を持ってほしいという願いが込められた「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」。ランウェイには生見愛瑠、ゆうちゃみ、山下美月ら豪華モデルや女優が集結し、乃木坂46、超特急、超ときめき◆宣伝部（◆は正しくは「ハート」）、MAZZEL、ME:Iらアーティストによるパフォーマンスも展開される。（modelpress編集部）
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