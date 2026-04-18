福本莉子、ミニスカ×ロングブーツで美脚際立つ「プラダを着た悪魔2」インタビュー報告に反響「眩しすぎる」「可愛い」
【モデルプレス＝2026/04/18】女優の福本莉子が4月16日、自身のInstagramを更新。白黒チェック柄のミニスカート姿を披露し、注目を集めている。
【写真】25歳女優、チェックミニスカからスラリ美脚
福本は「『プラダを着た悪魔2』で来日してくださった メリル・ストリープさんとアン・ハサウェイさんにインタビューをさせていただきました！」と報告。「大好きで何度も観ているプラダを着た悪魔の おふたりにお会いすることが出来て本当に嬉しかったです！夢のような時間でした」とつづり、フリル襟の白シャツに白黒チェック柄のミニスカート、黒ロングブーツを合わせたモノトーンコーディネートを披露した。ミニスカートからは美しい脚がのぞいている。また、「インタビュー映像は4／17より幕間にて上映されます！」と告知している。
この投稿に、ファンからは「ミニスカ姿が似合いすぎ」「可愛い」「美脚が眩しすぎる」「モノトーンコーデが上品で素敵」「憧れの人に会えて良かった」「インタビュー映像を観るのが楽しみ」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】25歳女優、チェックミニスカからスラリ美脚
◆福本莉子、美脚輝くミニスカコーデ公開
福本は「『プラダを着た悪魔2』で来日してくださった メリル・ストリープさんとアン・ハサウェイさんにインタビューをさせていただきました！」と報告。「大好きで何度も観ているプラダを着た悪魔の おふたりにお会いすることが出来て本当に嬉しかったです！夢のような時間でした」とつづり、フリル襟の白シャツに白黒チェック柄のミニスカート、黒ロングブーツを合わせたモノトーンコーディネートを披露した。ミニスカートからは美しい脚がのぞいている。また、「インタビュー映像は4／17より幕間にて上映されます！」と告知している。
◆福本莉子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ミニスカ姿が似合いすぎ」「可愛い」「美脚が眩しすぎる」「モノトーンコーデが上品で素敵」「憧れの人に会えて良かった」「インタビュー映像を観るのが楽しみ」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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