板野友美、美脚際立つ春のミニスカ×パーカーコーデ公開にファン悶絶「スタイル完璧」「コーデ真似したい」
【モデルプレス＝2026/04/18】元AKB48でタレントの板野友美が4月17日、自身のInstagramを更新。パーカーとミニスカートのコーディネートを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】34歳元AKB神7の完璧スタイル
板野は「ふりふりパーカー ギャザーのところを何度も何度も試作を繰り返し ストリートなのにガーリーなところ。推し」とつづり、自身がディレクターを務めるアパレルブランドの服を使用したコーディネートを投稿した。
フードや身ごろにフリルのついた黒いパーカーと、フェザーがたっぷりあしらわれた白いミニスカートを合わせた姿を披露。ミニスカートからは白いレースのハイソックスを履いたスラリと美しい脚が伸びている。
この投稿にファンからは「脚綺麗すぎる」「スタイル完璧」「コーデ真似したい」「いつ見ても本当に可愛い」などコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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◆板野友美、ミニスカコーデで美脚スラリ
板野は「ふりふりパーカー ギャザーのところを何度も何度も試作を繰り返し ストリートなのにガーリーなところ。推し」とつづり、自身がディレクターを務めるアパレルブランドの服を使用したコーディネートを投稿した。
◆板野友美の投稿に反響
この投稿にファンからは「脚綺麗すぎる」「スタイル完璧」「コーデ真似したい」「いつ見ても本当に可愛い」などコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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