城島茂、森本慎太郎、髙地優吾、藤原丈一郎がアイデア料理で過疎化が進む町の人たちを笑顔に！コロナ禍で失われた伝統行事も復活

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4月19日放送の日本テレビ『ザ！鉄腕！DASH!!』は、「100人食堂」第2弾をお届け。

過疎化が進む愛媛の町で、城島茂、森本慎太郎（SixTONES）、高地優吾（SixTONES / 「高」は、はしごだかが正式表記））、藤原丈一郎（なにわ男子）が大奮闘。地元の食材を使った即興アイデア料理とスペシャルイベントで町のみんなを笑顔にする。

■町のために4時間ぶっ通しで巨大料理づくり

地域の祭りやイベントが激減した過疎化の町に活気を取り戻してもらうべく、町の人を100人以上集め、地元自慢の食材を使って即興アイデア料理を振る舞う「DASH 100人食堂」。

今回の舞台は、瀬戸内海を臨む自然豊かな愛媛県八幡浜市保内町。かつては約1万8,000人が暮らしていた町も、現在はその半分以下にまで人口が減少してしまった。

ある日町に住む女子高校生から、番組に1通のメールが。「町を元気づけたい。少しでも地域に貢献したい」という彼女の想いに応えるべく、今回の「100人食堂」が実現した。

やるからにはひとりでも多くの人に来てもらおうと、城島が町の防災無線を使って「100人食堂」の開催を町内に告知。一方、森本＆高地は、地元の高校にサプライズで突撃。ふたりの登場に高校生たちは大興奮！ なぜか高校生 vs 森本＆高地チームの卓球対決が勃発する。また、藤原も農家を訪ね、町民たちと触れ合いながら参加を呼びかけていく。

そして午後1時、いよいよ地域の人たちからの食材受付がスタート。どれだけの人数と食材が集まるのか？ 不安な気持ちで待っていると、町民たちが食材を持って続々と来場。とれたての野菜やミカンをはじめ、愛媛のブランド米や幻の豚、伊勢エビやヒラメまで、地元自慢の食材がどっさりと揃う。

前回の「100人食堂」で3時間ひたすら調理を続けた料理長・高地は「始まったな100人食堂」と腕を鳴らし、愛媛出身の一流シェフと一緒に調理場を忙しく駆け回る。そして完成した巨大お好み焼きや巨大芋煮を頬張る町民たちは「高地くん最高！」「料理うまい！」と笑顔に。

また、藤原は100人が同時に食べられる「巨大そうめん流し」で町のみんなをおもてなし。さらに、コロナ禍で失われた地域伝統の祭りが城島たちの手で1日限りの復活を果たす。

フィナーレは、書道経験のある森本が、閉校が決まった地元高校の書道部と一緒に、書道パフォーマンスに挑戦。森本と高校生たちの渾身の一筆に、４4時間ぶっ通しで調理を続けた高地も感動の涙!?

ふるさとにかつての活気と笑い声がはじける「100人食堂」第2弾は、4月19日19時から放送。

■番組情報

日本テレビ『ザ！鉄腕！DASH!!』

04/19（日）19:00～19:58

出演者：城島茂、森本慎太郎（SixTONES）、高地優吾（SixTONES）、藤原丈一郎（なにわ男子）

■関連リンク

『ザ！鉄腕！DASH!!』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/dash/