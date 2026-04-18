「金を稼ぐ」のを最優先にして資産80億を築いた男が白血病になって悟った真実「仕事よりも筋トレやサウナ、健康的な食事のほうが大事」

「1にお金、2にお金、3にお金」というポリシーのもと、不動産投資で資産80億円を築いた木下たかゆき氏。しかし、そんな彼の価値観は突然の白血病発症によって大きく揺らぐことになる。仕事一辺倒だった彼がたどり着いた、人生の本当の豊かさとは何か。



【画像】『資産80億円を築いた不動産投資家による 若いうちに経済的自由を掴む成功法則』



『資産80億円を築いた不動産投資家による 若いうちに経済的自由を掴む成功法則』より一部抜粋、再構成してお届けする。

人生ではお金を最優先にしてはいけない

突然の白血病で10ヶ月入院をし、生死をさまよった経験から、これまで見落としていた大切なことに改めて気づきました。

それは、人生では「お金」を最優先にしてはいけないということです。

身体的にも精神的にも健康でなければ、どんなにお金があっても、旅行をしたり、好きな物を買ったりするなど、人生を楽しむことができないからです。

「健康が最優先」と聞いても、もしかしたら「まぁそりゃそうだよな」くらいにしか思わないかもしれませんが、改めて考えてみてください。

あなたが今、健康で不自由なく過ごせているのは本当に当たり前なのでしょうか？

今日と同じ明日が必ずやってくる保証は、どこにもありません。

この言葉はどこかで聞いたことがあると思うのですが、正直なところ、生死をさまよった経験がある人にしか理解できないことだと思います。

僕自身も、白血病を経験するまでは「健康が大事」だと頭では分かっていても、どこか他人事のように感じていました。

けれども実際に体を壊して病室に横たわったとき、初めてその意味と、健康というものの価値が分かりました。

これはなにも、白血病のような重い病気に限った話ではありません。

軽い風邪でも、体調不良になれば当然ながら仕事のパフォーマンスは大きく落ちますし、大してパッションもない仕事を毎日イヤイヤしていては、何事にもやる気なんて出てきません。

すると、収入を増やすために努力しようという気すら起きない。

結局のところ、稼ぐ力の源泉も健康にあるのです。

しかし、若いときはどうしても、健康よりもお金を重視してしまいがちです。僕も20代や30代の頃は、完全に仕事一辺倒の生活をしていました。

無理を重ねながらも、ガンガン仕事をして収入を伸ばすことにやりがいを感じていたので、無理することが誇らしく思えたくらいです。

だからこそ、今仕事に熱中している方の気持ちはよく分かります。

ただ、健康な体を失ってしまえば、仕事をしてお金を稼ぐことも、家族や仲間と楽しく過ごすこともできません。

人生において最も大切なのは「お金そのもの」ではなく、それを活かすための心身の健康です。だからこそ、人生では「お金」を最優先にしてはいけないのです。

病気をして逆転した人生の優先順位

僕には、お金を追い求めて無理をした過去と、病気で人生が一変したという2つの経験があります。この両方を経たからこそ、僕の人生の優先順位は、病気になる前後で大きく変化しました。

人生の優先順位

【病気前】①お金→②人間関係→③時間→④健康

【病気後】①健康→②人間関係→③時間→④お金

病気になる前、特にまだ今ほどの規模に到達していなかった頃は、とにかく「お金」を最優先にして生きてきました。1にお金、2にお金、3にお金です。

お金さえあれば自由も安定も手に入り、自分の人生を思うように動かせると信じていました。大金持ちになりたいという野望を誰よりも強く抱いていました。

1円でも多く稼ごうと、会社員をしながらたこ焼き屋さんを始めたこともあります。

同時に、お金持ちになるために勉強を重ねる中でロバート・キヨサキの書籍に出会い、「金持ちになるには不動産しかない」と確信し、そこからは不動産に関する書籍を100冊以上読んで実践を繰り返してきました。

稼ぐだけでなく、髪の毛を自分で切ったり、携帯電話は無料キャンペーンを活用したりして、とにかく固定費を削った時期もあります。

支出の削減はそのまま利益になるので、特に初期の頃であれば稼ぐよりも簡単に収入を増やすことができます。

お金の次が「人間関係」です。お金は人が運んでくる側面があるため、良好な人間関係を作ることは結果的にお金にもつながります。

「お金のために人間関係を作る」と聞くと誤解を招くかもしれませんが、良好な人間関係を普段から作り、自分から経験や情報をシェアするなどのgiveをすれば、周囲から信頼されて、いい情報が回ってくることは本当によくあります。

これは不動産に限った話ではなく、会社の仕事でも同じです。それだけ人間関係というのはビジネスにおいて重要な意味合いがあるのです。

そして次が「時間」。

ビジネスに投下する時間を増やせば増やすほど成果は出やすくなるため、どう時間を確保するかにも頭を使っていました。

家政婦さんを雇って家事を外注する、秘書を雇ってスケジュール管理や雑務を任せる。

そうすると僕は、僕にしかできない重要な仕事、言い換えると「利益に直結する仕事」だけに集中できます（例えば、金融機関の開拓は利益に直結する仕事です）。

外注によって時間を生み出し、その時間を利益を生む仕事に集中して注ぎ込むことで、自ずと利益は大きくなっていきます。

このように、かつての僕の優先順位は①お金→②人間関係→③時間→④健康であり、健康は二の次でした。

すべての土台は「健康」にある

もちろん運動や食事にはそこそこ気を遣ってはいましたが、健康に生きられることはあまりに当たり前だったので、特段強くは意識していなかったと思います。

当然、自分が大きな病気になるなんて想像すらしていませんでした。

しかし、白血病で10ヶ月の入院生活を送ったことで、僕の価値観は根本から変わりました。

人生の優先順位は完全に逆転し、「健康」が最重要事項になりました。

今では、仕事よりも筋トレやサウナ、健康的な食事のほうが大事です（もちろん趣味のゴルフもです〈笑〉。

ちなみに、まだ病気の後遺症として足のしびれなどが残っているのですが、病気をした後のほうがゴルフのスコアは上がっています。プロレベルと言われるスコア70台を2回も達成しました）。

仲間との飲み会があっても、睡眠を意識して早めに切り上げます。何よりも先に「健康」を考えるようにしています。

また、辛い入院生活の間、仲間や家族に心を支えてもらった経験から、人間関係をより大事にするようになりました。

人間関係に対する考え方も、以前とは少し変わっています。かつては、人間関係はビジネス的な捉え方が大きかったのですが、今は「人とのつながり」は人生をより豊かにしてくれる大切なものであるとの考えに至りました。

僕の場合、事業の困難を一緒に乗り越えてくれたのも、病気で心が弱り、うつに片足を突っ込んでいたときにお見舞いで支えてくれたのも、人とのつながりでした。

この経験を通じて、僕は人との関係のありがたさを強く実感したのです。

そして、人生を楽しむためには「時間」がなければ始まりません。

かつて、時間はすべて不動産に投下していましたが、今は仕事だけでなく「人生を楽しむための時間」や「健康な体作りのための時間」を意識して確保しています。

人生を楽しめる時間は有限だからこそ、限られた時間をいかに使うかが大事になります。

お金はもう、本当に最後になってしまいました（笑）。

もちろん、そこそこの規模まで資産を築くことができたからこそ、お金の優先順位が下がったという背景もありますが、どんな職業や資産状況の人であっても「お金があれば幸せ」だとは限りません。

多少お金があっても入院生活になってしまえば、美味しいご飯を食べに行くことも、家族や仲間と外出することもできなくなってしまいます。

ようやく迎えた土日で「今日は何しよっかな」「やることなくてヒマだな」とぼーっと考えていた時間さえも、尊いものだったと実感するかもしれません。

人生のタイミングによっても、何が大事かの優先順位は変わってくると思います。しかし、どんなタイミングであっても、お金も時間も人間関係も、すべては健康な体という土台の上に成り立っていることを、ぜひ心に留めておいてください。

文／木下たかゆき

『資産80億円を築いた不動産投資家による 若いうちに経済的自由を掴む成功法則』（ぱる出版）

木下たかゆき

2026/3/26

2,200 円（税込）

240ページ

ISBN： 978-4827215601

本書は「若いうちに、自由な人生を手に入れるための戦略」をまとめています。それだけでなく、白血病を乗り越えたからこそ伝えられる「お金の使い方」や「人生の優先順位」についても詰め込みました。お金は持っているだけでは意味がありません。お金をどう使い、どう生きるか。それが人生の幸福度を大きく左右します。白血病との闘いを通して気づいた「人生の本質」にも触れながら、不動産投資で豊かな人生を実現するための考え方をお伝えします。この本が、理想の未来を手に入れるための地図になるはずです。



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