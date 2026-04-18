障害重賞のJ・G1「中山グランドJ」は単勝1.5倍と断然の1番人気に支持されたエコロデュエル（牡7＝岩戸、父キタサンブラック）が2着以下に大差をつけて1着。当レース連覇を達成すると同時に昨年、自身が記録した勝ち時計を1秒5縮める4分49秒0のコースレコード更新となった。

鞍上の草野太郎（37）は昨年の中山大障害（エコロデュエル）以来となる障害重賞7勝目でJ・G1は3勝目。管理する岩戸孝樹師（59）は昨年の中山大障害以来、通算10回目の重賞制覇（障害重賞は6回目）。

2着に3番人気のディナースタ、3着は8番人気のフォージドブリックが入り3連単＜6＞＜10＞＜2＞は8020円（28番人気）。

▽中山グランドJ 東京の「東京優駿（日本ダービー）」に匹敵する中山の名物レースとして1934年に創設された「中山大障害」が前身。創設時より春と秋に開催されていたが、99年から春が現レース名に変更してJ・G1に格付け。2000年からは国際競走となり、外国調教馬は02年のセントスティーヴン（オーストラリア）、05〜07年と3連覇のカラジ（オーストラリア）、13年のブラックステアマウンテン（アイルランド）が優勝している。