【ガメラ】亀の子束子が伝説の怪獣と奇跡のコラボ！ たわしやTシャツが登場
1965年の映画公開以来、世界中のファンに愛され続けている大怪獣ガメラ。生誕60周年を記念して、「亀」をシンボルに掲げる老舗、亀の子束子西尾商店との異色のコラボレーションが実現した。
＞＞＞ガメラ×亀の子束子コラボアイテムをチェック！（写真8点）
今回のプロジェクトでは、記念イヤーにふさわしいプレミアムな亀の子束子×ガメラの3アイテムが展開される。
「ガメラ60周年記念 亀の子束子コラボレーションTシャツ（Designed by 榮 良太）」は、数々の広告賞を受賞し、独自の感性で注目を集める榮良太氏がデザインを担当。
ガメラの上に亀の子束子のシンボルロゴである「亀」が乗り、共に「DIRTY」という文字を攻撃している力強いグラフィックが特徴だ。DIRTYという言葉に象徴される、汚いもの、つまらないものを共に壊し、世の中をクリーンに、そして楽しくしていくというメッセージが込められている。
メッセージ性の強さと榮氏の洗練されたアートワークが融合し、日常のコーディネートはもちろん、ストリートでも映える特別な1枚に仕上がっている。
「トータスペット『ガメラ限定カラー』」は、亀の子束子をベースに手作業で作られる人気のシリーズ「トータスペット」の、ガメラバージョン。
天然素材の束子をガメラの皮膚や甲羅を想起させるダークグリーンに染め上げ、重厚感が演出されている。サイズは大、中、小、ベビー。「守護神」としての力強さを秘めた限定フィギュアだ。
「亀の子束子 Obi「ガメラ限定カラー」」は、束子にシリコンバンドを巻いた、機能性あふれる「亀の子束子Obiガメラエディション」。限定色の「緑」のシリコンバンドに、ガメラ60周年ロゴと亀の子束子のロゴをWネームで刻印。パラコードが付いているため、リュック等に装着可能。キャンプや登山などのアウトドアに、持ち歩くのにも最適だ。
100年以上にわたり日本の「暮らし」を守り続けてきた亀の子束子と、生誕60周年を迎えた守護神ガメラ。
伝統の素材感と遊び心が融合した、今しか手に入らない特別なコレクションを、ぜひ体感してほしい。
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今回のプロジェクトでは、記念イヤーにふさわしいプレミアムな亀の子束子×ガメラの3アイテムが展開される。
「ガメラ60周年記念 亀の子束子コラボレーションTシャツ（Designed by 榮 良太）」は、数々の広告賞を受賞し、独自の感性で注目を集める榮良太氏がデザインを担当。
ガメラの上に亀の子束子のシンボルロゴである「亀」が乗り、共に「DIRTY」という文字を攻撃している力強いグラフィックが特徴だ。DIRTYという言葉に象徴される、汚いもの、つまらないものを共に壊し、世の中をクリーンに、そして楽しくしていくというメッセージが込められている。
メッセージ性の強さと榮氏の洗練されたアートワークが融合し、日常のコーディネートはもちろん、ストリートでも映える特別な1枚に仕上がっている。
天然素材の束子をガメラの皮膚や甲羅を想起させるダークグリーンに染め上げ、重厚感が演出されている。サイズは大、中、小、ベビー。「守護神」としての力強さを秘めた限定フィギュアだ。
「亀の子束子 Obi「ガメラ限定カラー」」は、束子にシリコンバンドを巻いた、機能性あふれる「亀の子束子Obiガメラエディション」。限定色の「緑」のシリコンバンドに、ガメラ60周年ロゴと亀の子束子のロゴをWネームで刻印。パラコードが付いているため、リュック等に装着可能。キャンプや登山などのアウトドアに、持ち歩くのにも最適だ。
100年以上にわたり日本の「暮らし」を守り続けてきた亀の子束子と、生誕60周年を迎えた守護神ガメラ。
伝統の素材感と遊び心が融合した、今しか手に入らない特別なコレクションを、ぜひ体感してほしい。
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