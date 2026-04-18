ME:I・SUZU（山本すず）＆RINON（村上璃杏）、ドットのリンクコーデで登場 笑顔封印ランウェイに反響「ギャップに悶絶」「表情に釘付け」【ガルアワ2026SS】
【モデルプレス＝2026/04/18】ガールズグループ・ME:I（ミーアイ）のSUZU（山本すず）とRINON（村上璃杏）が18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。
【写真】ME:Iメンバー2人のランウェイが圧巻オーラ
SUZUは白いシャツにミニ丈のデニムワンピース、ドット柄のネクタイを合わせたスタイリング、RINONはスタッズが輝くグレーのジャケットセットアップにドットのシャツをのぞかせたスタイリングでランウェイを闊歩。ドット柄がリンクしたコーディネートとなっており、ランウェイトップでは笑顔を封印しクールな表情で会場の視線を集めた。
ファンからは「2人とも似合いすぎ」「いつもとのギャップに悶絶」「表情に釘付け」「思わず見惚れちゃう」などの声が寄せられていた。
今回のテーマは、どんな側面も否定せずにそっと肯定し、全ての人に「今の私でいい」と自信を持ってほしいという願いが込められた「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」。ランウェイには生見愛瑠、ゆうちゃみ、山下美月ら豪華モデルや女優が集結し、乃木坂46、超特急、超ときめき◆宣伝部（◆は正しくは「ハート」）、MAZZEL、ME:Iらアーティストによるパフォーマンスも展開。MCは南海キャンディーズの山里亮太、森香澄、長浜広奈が務める。（modelpress編集部）
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◆SUZU＆RINON、揃ってランウェイ登場
SUZUは白いシャツにミニ丈のデニムワンピース、ドット柄のネクタイを合わせたスタイリング、RINONはスタッズが輝くグレーのジャケットセットアップにドットのシャツをのぞかせたスタイリングでランウェイを闊歩。ドット柄がリンクしたコーディネートとなっており、ランウェイトップでは笑顔を封印しクールな表情で会場の視線を集めた。
◆「ガルアワ2026S／S」テーマは「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」
今回のテーマは、どんな側面も否定せずにそっと肯定し、全ての人に「今の私でいい」と自信を持ってほしいという願いが込められた「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」。ランウェイには生見愛瑠、ゆうちゃみ、山下美月ら豪華モデルや女優が集結し、乃木坂46、超特急、超ときめき◆宣伝部（◆は正しくは「ハート」）、MAZZEL、ME:Iらアーティストによるパフォーマンスも展開。MCは南海キャンディーズの山里亮太、森香澄、長浜広奈が務める。（modelpress編集部）
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