歌手和田アキ子（76）は18日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）に生出演。16日に初めて東京ディズニーランドを訪れたことを報告し、どうしてもやりたかったというシンデレラ城前での「キス写真」撮影を実現できたと、喜びを爆発させた。

シンデレラ城前で出川哲朗（62）と、キスをする1歩手前の写真をインスタグラムに投稿し、話題になっている和田だが、キスの仕方をめぐって、アシスタントのフリーアナウンサー垣花正に「パワハラです」とツッコミを受ける場面もあった。

和田は17日に更新したインスタグラムで、出川や勝俣州和（61）ら親交あるタレントと、東京ディズニーランドを訪れたことを報告。垣花に、ディズニーランドでの写真が「バズっています」と告げられると、「16日に行って来たんです。出川が『イッテQ!』などもあって結構忙しいんですよ」と、なかなか実現しなかったとしながら、出川が滞在先のロンドンから15日に帰国して実現したとも述べた。

現地では、以前、米国のディズニーランドに行った際に感動したという「イッツ・ア・スモール・ワールド」を再び楽しみ、涙が出たと述べたほか、「シンデレラ城の前で写真を撮って。瀬戸物のお人形の小さい男の子と女の子がチューしているの、知らない？」と垣花に振り、「あれがしたいと言った」と、願望を同行者に伝えたことも明かした。

ただ和田は、出川から「シンデレラ城はいいんですけど、口のチューは…と車の中で言うから」と戸惑いを伝えられたことも明かし、「『それがどうした。やります』と言った」と、実行に移したことも吐露。これに垣花は、「ごめんなさい。パワハラです」と、指摘。すると和田は「ハハハハハ」と笑いながら、「勝俣と出川に、ハラスメントについてものすごい話された」と、垣花と同様の指摘を受けたと漏らした。

それでも垣花は、和田のインスタにアップされた出川との「キス写真」について、「おふたりが絶妙のロケーションで、（キスまで）あと1センチ、というところまで（唇を）近づけている。この写真はいい写真です」とリスナーに説明。和田は「口は付けちゃいけないって。口は、くっつかなかった」と強調しながら、「でも、これを撮りたかった。夢がかなった」と、喜んでいた。