“米軍×恐竜”の衝撃作『プリミティヴ・ウォー 恐竜戦争』公開決定 予告＆ビジュアル解禁
本気の恐竜vs人間の死闘という妥協なき全面戦争を描いた映画『Primitive War（原題）』が、『プリミティヴ・ウォー 恐竜戦争』の邦題で、8月7日より日本公開が決定（配給：オンリー・ハーツ+キングレコード）。あわせて予告映像とメインビジュアルが解禁された。
【動画】『プリミティヴ・ウォー 恐竜戦争』予告映像
2025年夏、海外公開されるや否や「これを待っていた！」「本当に観たかったのはこれだ！」と絶賛の声が世界20ヶ国以上へ拡散したオーストラリア製スーパーサバイバルアクション超大作が、ついに日本のスクリーンを直撃する。
1968年、ベトナム。密林で特殊任務に就いた米軍グリーンベレーの精鋭＜毒ヘビ部隊＞が消息を絶った。その捜索を命じられた＜ハゲワシ小隊＞は、現地で突如、恐竜の大群と遭遇。ティラノサウルスやトリケラトプス、ケツァルコアトルスなどが現れ、人類史上初となる“恐竜戦争”がぼっ発する。
監督はオーストラリアの気鋭、ルーク・スパーク。過去にハリウッドで「君には恐竜映画は作れない」と言われた苦い経験を糧に、監督・脚本・製作・編集・美術を一人で担当。アイデアと技術、VFX全開、そして圧倒的熱量で、“映画史上最も容赦ない恐竜映画”を完成させた。
元米海兵隊軍人がミリタリー・アドバイザーとして参加、さらに『プラトーン』『プライベート・ライアン』のデイル・ダイが脚本監修。戦争映画としてのリアリティも徹底追求。ジョン・フォガティ「フォーチュネイト・サン」など、ベトナム戦争を象徴する楽曲が、激闘をさらに加速させる。
解禁となった予告映像は、密林に降り立つ米軍部隊の緊張感から一転、敵は、ベトナム兵だけではなかった。陸・川・空、全方位から襲いかかる恐竜たち。登場する種と数は映画史上最大規模。戦場は地獄へと変貌。銃撃、爆撃、そして肉弾戦――“人類 vs 恐竜”の全面戦争の一端が描かれる、圧巻の60秒となっている。
あわせて解禁されたビジュアルでは、兵士たちの前に立ちはだかる巨大ティラノサウルスを中心に、四方から迫る恐竜の大群が描かれ、「ベトナム戦争に突如恐竜が現れた！」というインパクト大なコピーとともに、本作の絶望的状況とスケールを象徴するビジュアルとなっている。
場面写真では、アメリカ兵が大型の肉食恐竜と戦う姿や戦禍の炎の中に立つ大迫力のティラノサウルス、大平野で逃げるアメリカ兵を追うケツァルコアトルスらの様子が切り取られている。
【動画】『プリミティヴ・ウォー 恐竜戦争』予告映像
2025年夏、海外公開されるや否や「これを待っていた！」「本当に観たかったのはこれだ！」と絶賛の声が世界20ヶ国以上へ拡散したオーストラリア製スーパーサバイバルアクション超大作が、ついに日本のスクリーンを直撃する。
監督はオーストラリアの気鋭、ルーク・スパーク。過去にハリウッドで「君には恐竜映画は作れない」と言われた苦い経験を糧に、監督・脚本・製作・編集・美術を一人で担当。アイデアと技術、VFX全開、そして圧倒的熱量で、“映画史上最も容赦ない恐竜映画”を完成させた。
元米海兵隊軍人がミリタリー・アドバイザーとして参加、さらに『プラトーン』『プライベート・ライアン』のデイル・ダイが脚本監修。戦争映画としてのリアリティも徹底追求。ジョン・フォガティ「フォーチュネイト・サン」など、ベトナム戦争を象徴する楽曲が、激闘をさらに加速させる。
解禁となった予告映像は、密林に降り立つ米軍部隊の緊張感から一転、敵は、ベトナム兵だけではなかった。陸・川・空、全方位から襲いかかる恐竜たち。登場する種と数は映画史上最大規模。戦場は地獄へと変貌。銃撃、爆撃、そして肉弾戦――“人類 vs 恐竜”の全面戦争の一端が描かれる、圧巻の60秒となっている。
あわせて解禁されたビジュアルでは、兵士たちの前に立ちはだかる巨大ティラノサウルスを中心に、四方から迫る恐竜の大群が描かれ、「ベトナム戦争に突如恐竜が現れた！」というインパクト大なコピーとともに、本作の絶望的状況とスケールを象徴するビジュアルとなっている。
場面写真では、アメリカ兵が大型の肉食恐竜と戦う姿や戦禍の炎の中に立つ大迫力のティラノサウルス、大平野で逃げるアメリカ兵を追うケツァルコアトルスらの様子が切り取られている。