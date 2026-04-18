人形のような可愛らしい姿が“リアル美少女お父さん”として注目されている、2児の父親でタレントの谷琢磨（48）。早起きして、家族のために朝食を作っている姿を公開し、様々な反響が寄せられている。

【映像】ロリータ風衣装＆子育て中の“リアル美少女お父さん”谷琢磨

モデルやタレント、ミュージシャンなど幅広いジャンルで活動している谷。雑誌の撮影で女性モデルの代役を務めたことがきっかけで、プライベートでも女装ファッションを楽しむようになったそうだ。

Xでは、ロリータ風衣装を着た可愛らしい写真の数々や、娘たちをベビーカーに乗せて散歩する様子。さらに「ステキなお父さんになれますように」とつづった、ほほえましい親子ショットなど、様々な一面を見せている。

家族の朝食を準備する姿

4月17日の投稿では、「早起きしてみんなの朝ごはんを作る父」とつづり、三つ編みに淡いピンク色の上着を着た姿で家族のために朝食の準備をする様子を披露した。

この投稿にファンからは、「どう見ても女の子」「父でも母でも無い 確実に『朝ごはん作る娘』脳がバグる」「最高かよ！」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）