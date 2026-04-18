熊本地震から10年。熊本県宇土市には復興を願うアニメ「ONE PIECE」の麦わらの一味“ジンベエ像”が設置されています。

【写真を見る】来客数は5年で7倍に！熊本地震から10年 「ジンベエ像」驚異の集客力 震災を乗り越え「世界」が訪れる町へ 熊本・宇土市

変化する周辺エリアと、地域の人たちの思いを追いました。

地元住民「県内外から来てくれるので、まあ、いい復興というか…」

地元住民「私としては海の守り神だと」

宇土市の住吉海岸公園に2022年に設置されたのが、ONE PIECE像、最後の10体目“ジンベエ像”です。

観光客 「宮崎県から来ました。ONE PIECEが好きで、ジンベエを追いかけて、今、8体目ですね。熊本復興も兼ねて、ちょっと見学してみました」

観光客「東京です。大好きだもんね。お母さんが一番のファン？お母さんも好きで、おばあちゃんも」

絶景スポットとして知られる“長部田海床路”

絶景スポットとして有名な長部田海床路（ながべたかいしょうろ）もあることから、近年、来訪者が急増しています。

中でも一番大きな変化が…

海外からの観光客

「ドイツから来ました」

「フランス」

「台湾から来ました」

「アメリカ、コロラド」

まさに、世界中から観光客がやってきています。

海外からの観光客「ワンピースの大ファンです。素晴らしい！ジンベエは大きくて最高」

海外からの観光客「この辺りは、桜も咲いているし海もあってとても美しい。それから、ジンベエ！」

ジンベエの好物が買える⁉

住吉海岸公園内のジンベエ像近くにある海藻の専門店「モバ」。 宇土市と地元企業が連携して2023年にオープンしました。

オカゲサマ モバ 竹添辛然店長「年々にぎわいが増しているというか、全国、全世界からお客様が来られますし、喜んでもらってるんだなっていうのを感じます」

こちらにワンピースファンに特におすすめの商品があるそうです。

竹添辛然店長「ジンベエの公式プロフィールにも好きな食べ物がもずく酢になっていますので」

ジンベエの好物でもある「もずく酢」です。

竹添辛然店長「特に欧米系の方は、海藻を食べる習慣とか文化がないので、外国人の方にも海藻を知ってもらう大きなきっかけにはなってるんじゃないかなと思います」

5年間で来訪者が7倍に

ジンベエ像を中心に、年々にぎわいを増す宇土市。 熊本地震では市の庁舎が全壊するなど、大きな被害を受けましたが、2023年には新庁舎が完成しました。

地域の復興も進み、観光面は地震の前よりも活性化していると言います。

宇土市 商工観光課 三浦仁美さん 「民間会社が調査されたデータなんですけれども、2019年、地震の少し直後と、ONE PIECE像ができた後の5年間で、宇土市に来られる方が7倍以上増えた。ONE PIECEが来たことで、多くの方に宇土市のことを知っていただいて、周辺の観光施設へ訪れていただく方たちも今、増えています」

周辺の施設からもうれしい悲鳴が

ジンベエ像から天草方面へ約5キロのところにある、JR三角線・網田駅は、 築120年を超える県内最古の木造駅舎で、おととしから行っていた改修工事を、去年終えたばかりです。

2013年から駅舎で営業しているカフェ、網田レトロ館では、改修後の再開から来店客が増えています。

網田レトロ館 浦本晴美さん「だいぶ忙しくて。ありがたいことに、いろんなところからいろんなお客さんが来てくださって。本当にうれしい悲鳴で、なんか土曜日が来るのがちょっと不安っていうか（笑）」

ジンベエ像と観光列車「A列車で行こう」の影響もあり、以前はあまり見かけなかった外国人観光客の来訪も増えました。

浦本晴美さん「ジンベエさんを見に来ましたと言って、長部田海床路に来たと言って網田駅に降り立つ人とかですね。今、交流の足並みを見ますと、本当にいいところに来てくださったなと。本当に宇土市に来てくれてありがとうっていう感じです」

お誕生日おめでとう！

園児たち「ジンベエさん、お誕生日おめでとう！」

4月2日はジンベエの誕生日。毎年、地元の園児が集まってお祝いするなど、地域のつながりも生んでいます。

この日に合わせて、住民や中高生らが海岸の清掃活動を実施するなど、地域にとっても、ジンベエ像は今や大切な存在です。

清掃活動の参加者

「たくさんゴミがあったけど、ちょっとずつ減っていって、なんか、うれしい」

「この子がちょうど地震の1か月前に生まれたんですよ。なのでそこも含めて、地震がみんなの絆になったかなっていうのもあります」

「うれしいです。人が増えることで活気が高まったりすると思うので」

宇土市長選挙で無投票当選した 光井正吾氏「地域の宝の位置づけになると思うので、地域の皆さんが大事に、誇りに思っていただけるとうれしいなと思います」

地域ボランティア団体 古澤祐子代表「ジンベエさんがきっかけで皆さんが集まって、地域の交流と、未来に向けて、子どもたちに残せる環境を繋いでくれた架け橋となってくださったと思います」

新たな町のシンボルとして、未来へ繋いでいってほしいものです。