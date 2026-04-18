実用性が光る新型EVバン！ Kia PBVジャパン「Kia PV5」

記事ポイント 「Kia PV5」の市販車が日本に到着し、国内発売の準備が最終段階に入っています。「Kia PV5」は低床構造や広い車内空間を備え、物流からレジャーまで幅広く使えます。カスタマーセンターとロードサイドアシスタンスの専用回線が開設され、購入前後の相談に対応しています。 「Kia PV5」の市販車が日本に到着し、国内発売の準備が最終段階に入っています。「Kia PV5」は低床構造や広い車内空間を備え、物流からレジャーまで幅広く使えます。カスタマーセンターとロードサイドアシスタンスの専用回線が開設され、購入前後の相談に対応しています。

「Kia PV5」の市販車が日本に初上陸しています。

国内発売に向けた準備は最終段階に入っています。

使いやすさと安全性を兼ね備えたEVバンとして、幅広い層から注目を集めています。

Kia PBVジャパン「Kia PV5」





車名: Kia PV5到着日: 2026年4月16日到着場所: 愛知県・三河港発売状況: 国内販売開始に向けた準備が最終段階関連リンク: https://www.kia.com/jp

「Kia PV5」は日本での販売開始に向けて準備が進んでいるEVバンです。

小型乗用車サイズの取り回しのよさで、仕事の配送からレジャーまで幅広い用途に対応します。

車内空間

専用EVプラットフォームを採用したことで、乗り降りや荷物の積み下ろしがしやすい低床構造を実現しています。

カスタマイズしやすい広い車内空間を備えているため、用途に合わせたレイアウト変更も楽しめます。

快適性と安全性

EVならではの高い静粛性に加え、大容量バッテリーによる安心感も大きな魅力です。

先進運転支援システムと高い衝突安全性能により、毎日の運転にゆとりが生まれます。

問い合わせ窓口

フリーダイヤル: 0120-88-1121カスタマーセンター受付時間: 毎日9:00〜18:00（土日祝含む）カスタマーセンター対応内容: 購入前後の各種問い合わせロードサイドアシスタンス受付時間: 24時間365日ロードサイドアシスタンス対応内容: 現場サポートまたは車両搬送サービス専用回線開設日: 2026年4月1日

「Kia PV5」は購入前の相談から購入後のサポートまで相談しやすい体制を整えています。

万一のトラブル時にはロードサイドアシスタンスが対応してくれるため、遠出のときも安心です。

国内発売が近づくにつれ、実車を見て選べる日への期待が高まります。

低床構造や広い室内を備えた実用派EVとして、暮らしに寄り添う1台になりそうです。

問い合わせ窓口がすでに開設されているため、購入前の疑問もスムーズに解消できます。

「Kia PV5」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「Kia PV5」はいつ日本で買えますか？

A. 「Kia PV5」は市販車の最初のロットが2026年4月16日に日本へ到着し、国内販売開始に向けた準備が最終段階に入っています。

発売日の詳細は案内されていません。

Q. 「Kia PV5」はどんな使い方に向いていますか？

A. 「Kia PV5」は低床構造や広い車内空間、高い静粛性を備えたEVバンです。

物流や旅客輸送に加え、レジャーまで幅広いニーズに対応する多目的モビリティーとして開発されています。

Q. 「Kia PV5」について問い合わせる方法はありますか？

A. 「Kia PV5」はカスタマーセンターとロードサイドアシスタンスの共通フリーダイヤル0120-88-1121を利用できます。

購入前後の相談は毎日9時から18時まで受け付けています。

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