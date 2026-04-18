フジテレビの上垣皓太朗アナウンサーが１８日、お天気キャスターを務める同局系「めざましどようび」（土曜・午前６時）に生出演した。

上垣アナは１６日にスタートした同局系新音楽番組「ＳＴＡＲ」（木曜・午後７時、初回２時間スペシャル）でＭＣを務める。

番組は、同局の看板番組である「ＦＮＳ歌謡祭」を手掛ける音楽班と、エンタメ情報に精通する「めざましテレビ」のエンタメチームがタッグを組み、旬のアーティストたちの最新パフォーマンスと、即時性のあるエンタメニュースを一挙に届け、歌、ダンス、ラップ、ミュージカルなど、あらゆる音楽エンターテインメントの“ＳＴＡＲ”が集まり、最先端に触れることができる音楽番組。歌唱パフォーマンスを披露する音楽番組がゴールデン帯に登場するのは約１０年ぶりとなる。

この日の生放送では初回放送の裏側などを紹介。スタジオで上垣アナは「緊張している私を見かねて色んな方が声をかけてくださった」と笑顔で振り返り「ＩＮＩの（許）豊凡さんが金髪になりましたって報告してくださって、すごくほぐれました。ありがとうございました。がんばります」とコメントしていた。