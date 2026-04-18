大橋和也、1位予想に挑むも再び大ピンチ A.B.C-Z塚田僚一＆レインボーにたすきをつなぐ
7人組グループ・なにわ男子の大橋和也が、18日放送の日本テレビ系『1億人の大質問!?笑ってコラえて！』2時間スペシャル（後7：00〜後8：54）に出演。先週11日の放送から引き続き、「日本全国 道の駅伝」に挑戦する。
【写真】鮮やか！チェックシャツ姿で挑戦する塚田僚一
「日本全国 道の駅伝」とは、道の駅で売られている商品の中から、直近1ヶ月の売上No1を当て、「道の駅スゴロク」を使い、出た目の数だけ次の道の駅へ進んでいく好評企画。前回の放送で、大橋は第8走者として北海道の道の駅を訪れるが、数々の試練に苛まれることに。
再び北海道の道の駅を訪れた大橋は、またも1位予想に悩まされる。前回訪れた「道の駅なかさつない」に納品に来た方がオススメしてくれた商品や、不老長寿の実として人気の「ハスカップ」、レンジで簡単に作れる十勝産の「十勝ポップコーン」など、気になる商品が次々と登場。もちろん自身での試食も忘れない。名産・くり豆を使った「元気くん最中」を試食すると「うま！うま！うま！甘さちょうどいい」と感激の様子をみせるが、果たして時間内に1位を当てることはできるのだろうか。
そして大橋に続く第9ランナーにはお笑いコンビ・レインボーが参戦。ジャンボたかおは、早速入り口でソフトクリームの看板を見て「行こう！」と食い気味な様子をみせる。すぐさま「もうさっさと言おう、ソフトクリームって」といきなり1位予想に挑むも、慎重派の池田直人から「早いって！」と止められる事態に。なかなか1位予想が定まらないなか、来場客になりきってその商品を買う即興コントを展開するとまさかの奇跡が起こる。
さらに第10走者のランナーにはA.B.C-Zの塚田僚一が登場。持ち前の明るさで、どんどん来場客に声をかけてヒントを探り、さらには、以前KEY TO LIT・猪狩蒼弥の「道の駅 東松島」での挑戦を踏まえた予想も展開。鋭い観察眼で目を光らせるも、目移りしすぎて「ブレちゃダメだ、ブレちゃダメだ、ブレちゃダメだ」と頭を抱えてしまう。
スタジオでは、俳優の綾瀬はるか、山崎育三郎、岡田紗佳、バイキング・小峠英二らも1位を予想する。「ここに行ったことがあるんです」と実際に道の駅で見た光景から推理する岡田に、予想外の回答を繰り出す綾瀬。スゴロクはどこまで進めることができるのだろうか。
【写真】鮮やか！チェックシャツ姿で挑戦する塚田僚一
「日本全国 道の駅伝」とは、道の駅で売られている商品の中から、直近1ヶ月の売上No1を当て、「道の駅スゴロク」を使い、出た目の数だけ次の道の駅へ進んでいく好評企画。前回の放送で、大橋は第8走者として北海道の道の駅を訪れるが、数々の試練に苛まれることに。
そして大橋に続く第9ランナーにはお笑いコンビ・レインボーが参戦。ジャンボたかおは、早速入り口でソフトクリームの看板を見て「行こう！」と食い気味な様子をみせる。すぐさま「もうさっさと言おう、ソフトクリームって」といきなり1位予想に挑むも、慎重派の池田直人から「早いって！」と止められる事態に。なかなか1位予想が定まらないなか、来場客になりきってその商品を買う即興コントを展開するとまさかの奇跡が起こる。
さらに第10走者のランナーにはA.B.C-Zの塚田僚一が登場。持ち前の明るさで、どんどん来場客に声をかけてヒントを探り、さらには、以前KEY TO LIT・猪狩蒼弥の「道の駅 東松島」での挑戦を踏まえた予想も展開。鋭い観察眼で目を光らせるも、目移りしすぎて「ブレちゃダメだ、ブレちゃダメだ、ブレちゃダメだ」と頭を抱えてしまう。
スタジオでは、俳優の綾瀬はるか、山崎育三郎、岡田紗佳、バイキング・小峠英二らも1位を予想する。「ここに行ったことがあるんです」と実際に道の駅で見た光景から推理する岡田に、予想外の回答を繰り出す綾瀬。スゴロクはどこまで進めることができるのだろうか。