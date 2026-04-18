日経225先物：18日夜間取引終値＝890円高、5万9690円
18日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比890円高の5万9690円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万8475.9円に対しては1214.10円高。出来高は1万3580枚だった。
TOPIX先物期近は3829.5ポイントと前日比60ポイント高、TOPIX現物終値比68.69ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 59690 +890 13580
日経225mini 59715 +915 224047
TOPIX先物 3829.5 +60 19152
JPX日経400先物 34545 +540 844
グロース指数先物 785 +16 1541
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3829.5ポイントと前日比60ポイント高、TOPIX現物終値比68.69ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 59690 +890 13580
日経225mini 59715 +915 224047
TOPIX先物 3829.5 +60 19152
JPX日経400先物 34545 +540 844
グロース指数先物 785 +16 1541
東証REIT指数先物 売買不成立
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