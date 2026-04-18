　18日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比890円高の5万9690円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万8475.9円に対しては1214.10円高。出来高は1万3580枚だった。

　TOPIX先物期近は3829.5ポイントと前日比60ポイント高、TOPIX現物終値比68.69ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 59690　　　　　+890　　　 13580
日経225mini 　　　　　　 59715　　　　　+915　　　224047
TOPIX先物 　　　　　　　3829.5　　　　　 +60　　　 19152
JPX日経400先物　　　　　 34545　　　　　+540　　　　 844
グロース指数先物　　　　　 785　　　　　 +16　　　　1541
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース