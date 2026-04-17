ものが少ない暮らしに憧れるものの、つい衝動買いをしてしまう人も多いはず。「ミニマリズムの価値観をもっていますが、好きなものをよく買う」と話すのは、50代の人気エッセイスト・小川奈緒さん。ここでは小川さんが「ちょうどよい量」をキープするために心がけることや、上手な手放し方を紹介します。

※ この記事は『家で整う』（集英社クリエイティブ発行）に掲載された内容を一部抜粋・再編集して作成しています

【写真】ダイニングテーブル隣のつくりつけ収納

少なすぎず、もちすぎない

ミニマリズムは流行を超えてひとつのスタイルとして定着した感があり、ものが少ない暮らしほど美しい、という価値観が一般化したように思います。

私自身もそうした価値観をもってはいますが、ものが多いことが一概によくないとも思いません。好きなものをつい買ってしまうのは、私の場合はファッションアイテムや食器。この2つに関しては計画性とはほど遠く、衝動買いもしょっちゅうしています。

コンパクトな暮らしに合うものを選び直したい

ものを前にして「これが欲しい」と強い思いが湧いてくること、逡巡した結果「えいやっ」と購入を決めることは、いずれも人生を情熱的に生きている証とも思うのです（都合のよい言い訳かもしれませんが）。

ミニマリズムを心がけるにしても、たくさんあったものを減らしていって最後に残ったもので暮らすのではなく、コンパクトに暮らすのに最適な道具を新たな視点で選び直したい。

私は買い物が好きだし、それでも物欲はいずれ自然に減っていく気もするので、欲しいものが見つかるうちは、まだ人生のそういう段階にいるのだと捉えて、ものを買うという行為を楽しみたいと思っています。

ひとつ買ったら、ひとつ手放す

ただ、ものを適量にしておく意識だけは引き締めています。そうでないと、あっという間に自分の管理能力を超えてしまうからです。ひとつ買ったら、同じ用途のものを同じ数だけ手放す。入れものに心地よく収まる量の中で新陳代謝をくり返すイメージです。

●余白がある＝選ぶ楽しみがある

最近、なにかにつけ余白の大切さを感じますが、ものの適量を決める上でも、「ちゃんと余白が確保されているか」が見極めのポイントになります。

余白があるということは、すなわち、選ぶ楽しみがあるということ。たとえば、食器棚に器がぎっしり収まっていたら、手前にある器しかスムーズに取り出せないので、頻繁に使えるのはひと握り。そこにあるたくさんの器はすべてお気に入りにもかかわらず、選ぶ楽しみも、使う喜びも半減。原因は量が多すぎるからです。

冷蔵庫も同じ。内部に余白があって、庫内に今なにがあるかをすぐ確認できれば、奥の方で見落とされて古くなっていく食材は生まれようがありません。冷蔵庫こそ、最も新陳代謝を活発にしておきたい場所です。

「上手な手放し方」をもって、余白をキープ

買い物を楽しみながら余白を保つには、上手に手放す方法をもっておくことです。私の場合、身近なだれかに譲るか、メルカリを活用します。

メルカリはフリマより手軽で、ゴミとしてあっさり捨てられない、「まだきれいで十分使えるし」とか「けっこう高かったのに」などと未練が残るものの処分に最適なツール。自分がその品に感じている価値を商品説明欄に書き込み、きれいに写真を撮り、値段にこだわりすぎなければ、ちゃんと引き継ぎ手が現れます。

●手放すステップを経て、ものの未練も薄れていく

値段へのこだわりを捨てるコツは、「どんなに安い値づけでも、ここで使われていないことに比べたら安すぎるわけではない」と思うこと。自分がソンをしないギリギリのラインまで値段を下げても買い手が現れなければ、中古品買取業者に託すか、または最終手段としてゴミに出す。段階を経ることで未練も薄れていき、納得してサヨナラできます。

体と同じで、不要なものとは気持ちよくお別れして、できた余白に新しいものが入ってくると、巡りがよくなり、家も暮らしも活性化します。ここでも循環を大切に、ただ量を減らすことを目的にするのではなく、どんな場面でも楽しくものを選びながら、いつも新鮮な気分で暮らすための適量を心がけたいと思っています。